МИНСК, 15 фев — Sputnik. Нефтегазовый спор между Минском и Москвой еще не нашел своего разрешения, и нет окончательной ясности в вопросе, сколько же российской нефти сможет импортировать Беларусь в 2017 году.

Тем более неожиданной стала новость о том, что "Роснефть" готова поставить в Беларусь до 10,2 миллиона тонн нефти в 2017 году .

Как следует из распространенного во вторник сообщения компании, "Роснефть" в четвертом квартале 2016 года заключила контракты на 2017 год на поставку нефти в Беларусь общим объемом до 10,2 миллиона тонн.

Это чуть меньше половины от годовой потребности белорусских НПЗ.

Sputnik анализирует текущее состояние нефтяных договоренностей между Россией и Беларусью и возможности загрузки белорусских НПЗ.

Сколько нефти в дефиците?

На данный момент в Минске никто не может сказать, сколько именно нефти будет поставлено в республику из РФ в текущем году. Это зависит от того, когда и на каких условиях будет разрешен нефтегазовый спор. Переговоры идут на уровне вице-премьеров двух стран — Владимира Семашко с белорусской стороны и Аркадия Дворковича с российской. Последний их раунд состоялся в минувшую субботу, какой-то конкретики в договоренностях стороны не достигли. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что переговоры продолжаются. У белорусской стороны есть безусловное понимание того, что газовый долг должен быть погашен .



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Представители белорусской нефтеперерабатывающей отрасли полагают, что в зависимости от того, как скоро и в каком виде этот долг будет погашен — сразу, частями или будет реструктуризирован — решится и вопрос с поставками российской нефти в Беларусь.

Полная годовая потребность белорусских НПЗ составляет 24 миллиона тонн.

Однако в конце прошлого года российская "Транснефть" заявила о планах поставить в Беларусь только 18 миллионов тонн. Сейчас, по неофициальным данным, в РФ обсуждается возможность дальнейшего снижения поставок — до 16, а возможно и до 12 миллионов тонн.

То есть дефицит нефти для белорусских НПЗ, при реализации этих намерений, может составить от 6 до 12 миллионов тонн, хотя большинство белорусских экспертов и участников отрасли сходятся во мнении, что объем импорта снизится до 16 миллионов тонн. Таким образом, Минску потребуется "притянуть" на свои НПЗ около 8 миллионов тонн.

Традиционными поставщиками нефти для них выступают крупные российские компании — "Роснефть", "Газпром нефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз".

В минувшем году "Газпром нефть" поставила в Беларусь примерно 1,7 миллиона тонн нефти, это примерно на четверть меньше, чем в 2015 году. В конце декабря Совет директоров компании рассмотрел планы на 2017 год, однако объемы поставок в Беларусь в них никак не оговорены.



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При этом две компании из "большой четверки" поставщиков имеют прямую заинтересованность в обеспечении ресурсами белорусских НПЗ: "Роснефть" и "Газпромнефть" через принадлежащую им на паритетных условиях "Славнефть" контролируют 42,58% акций в Мозырском НПЗ.

Кроме того, "Газпром нефть" и "Лукойл" имеют в Беларуси собственные сети автозаправок.

Однако в прошлом году российские компании практически не занимались в Беларуси переработкой нефти на давальческих условиях — из-за снижения стоимости нефтепродуктов на мировых рынках и особенностей налогового маневра в РФ это стало для них невыгодным. В прежние годы работа на белорусских НПЗ на условиях процессинга была главным фактором заинтересованности российских НК в белорусских поставках.

Где взять недостающее сырье?

Сегодня в Минске понимают, что в случае возникновения серьезного дефицита нефти в 2017 году Беларуси придется в срочном порядке искать альтернативы. Для производства топлива для внутреннего рынка стране требуется порядка 5-6 миллионов тонн нефти, однако экспорт нефтепродуктов до сих пор остается основным донором белорусского бюджета. Кроме того, от поступления пошлин за экспорт нефтепродуктов формируется дефицит бюджета, который в полном объеме направляется на погашение внешнего госдолга страны.

В текущем году Беларусь продолжает проходить пик выплат по внешнему долгу, и даже нефтяные пошлины не в полной мере покрывают эту статью расходов.



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В республике добывается немногим более 1,6 миллионов тонн нефти, и вся она экспортируется — в основном, в Германию. Для Минска экспорт сырой нефти собственной добычи гораздо выгоднее, чем ее переработка на белорусских НПЗ.

Однако еще в конце минувшего года в ПО "Белоруснефть" не исключали, что часть белорусской нефти может быть направлена на переработку в республике.

Придется судиться, убеждать и доказывать

Исходя из предполагаемых объемов дефицита — 6-12 миллионов тонн — участники рынка также сходятся во мнении, что белорусским властям придется в срочном порядке решать вопрос с доставкой азербайджанской или любой другой нефти по магистральным трубопроводам.

Но это также означает, что Минску придется убеждать украинскую сторону в том, что этот проект будет долгосрочным, гарантировать четкие объемы поставок по развернутому вновь нефтепроводу "Одесса-Броды" и решить, наконец, затянувшееся судебное дело о праве собственности на технологическую нефть. Напомним: этой нефтью заполнена перемычка этого нефтепровода, которая соединяет его с идущим на Мозырский НПЗ отрезком нефтепровода "Дружба".



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Гораздо серьезнее выглядит проект поставок альтернативной нефти "по трубе" на "Нафтан". Для этого придется реанимировать северный участок "Дружбы", транзит по которому был прекращен в 2006 году. Здесь Беларусь также ожидает судебный иск с компанией Lat Ros Trans — процесс о праве собственности на технологическую нефть, которой заполнена труба, начался в 2011 году и до сих пор не завершен.

Кроме того, в Минске понимают, что латвийская компания — дочерняя структура российской "Транснефти". Поэтому, для возобновления поставок нефти на "Нафтан" по северной ветке "Дружбы" с терминалов порта Вентспилса Беларуси все равно придется как-то договариваться с российским собственником.

Привезти в республику по железной дороге даже 6 миллионов тонн нефти все участники рынка считают нереальным, и опыт 2010-2011 годов это убедительно доказал. При планах поставлять в год на белорусские НПЗ до 8 миллионов тонн венесуэльской нефти в год суммарные поставки за 2 года составили немногим менее 1 миллиона тонн, и это было безумно дорого.

Впрочем, тогда именно организацию такой альтернативы в Минске называли главным козырем, который заставил российскую сторону смягчить условия "нефтяного эмбарго", как его тогда называли, для Беларуси.

Сработает ли этот механизм вновь, время покажет.