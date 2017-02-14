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Ставка рефинансирования снизилась второй за год
15.02.2017 11:44 — Новости Экономики | БДГ
С 15 февраля в Беларуси снижена ставка рефинансирования – с 17 до 16% годовых, а также ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков – с 22 до 20% годовых.
Решения о снижении ставок приняты 7 февраля исходя из динамики инфляции, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, а также состояния внешней торговли и платежного баланса, отметили в Нацбанке.
«На фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне», - считают в регуляторе.
Напомним, что ранее в Нацбанке не исключали
Это уже второе снижение ставки рефинансирования в 2017 году. В предыдущий раз она
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С 15 февраля в Беларуси снижена ставка рефинансирования – с 17 до 16% годовых, а также ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей...
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