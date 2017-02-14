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Власти Могилева отказали в проведении "Марша нетунеядцев"
15.02.2017 09:56 — Новости Экономики | Tut.by
Власти отказали демократической коалиции Могилева в проведения 19 февраля в городе «Марша нетунеядцев». Основание — заявленное на проведение марша место не является разрешенным для подобных мероприятий, сообщается на сайте
Оппозиционеры решили провести «Марш нетунеядцев» на пешеходной улице Ленинской. Однако горисполком давно определил для подобных акций стадион на улице Челюскинцев в промышленном районе города.
Организаторы, тем не менее, говорят, что мероприятие состоится.
— Улады заявілі, што ўказанае месца не адпавядае для правядзення мітынгаў. Але ж мы падавалі заяву на правядзенне не мітынгу, а шэсця па адзінай пешаходнай вуліцы Магілёва, — заявил координатор оргкомитета Белорусской христианской демократии в городе Олег Аксенов.
Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский считает, что этот отказ является подтверждением того, что «право на свободу собраний в Беларуси по-прежнему нарушается»: «Ужо тое, што грамадзяне павінны браць дазвол на пратэст, з’яўляецца парушэннем права на свабоду сходаў. Але нават калі дэмакратычная апазіцыя выконвае фармальныя патрабаванні, улады ігнаруюць права на правядзенне мірных сходаў».
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Однако организаторы заявляют: мероприятие все равно будет.
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