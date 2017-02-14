Власти отказали демократической коалиции Могилева в проведения 19 февраля в городе «Марша нетунеядцев». Основание — заявленное на проведение марша место не является разрешенным для подобных мероприятий, сообщается на сайте партии «БХД» .



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Оппозиционеры решили провести «Марш нетунеядцев» на пешеходной улице Ленинской. Однако горисполком давно определил для подобных акций стадион на улице Челюскинцев в промышленном районе города.

Организаторы, тем не менее, говорят, что мероприятие состоится.

— Улады заявілі, што ўказанае месца не адпавядае для правядзення мітынгаў. Але ж мы падавалі заяву на правядзенне не мітынгу, а шэсця па адзінай пешаходнай вуліцы Магілёва, — заявил координатор оргкомитета Белорусской христианской демократии в городе Олег Аксенов.

Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский считает, что этот отказ является подтверждением того, что «право на свободу собраний в Беларуси по-прежнему нарушается»: «Ужо тое, што грамадзяне павінны браць дазвол на пратэст, з’яўляецца парушэннем права на свабоду сходаў. Але нават калі дэмакратычная апазіцыя выконвае фармальныя патрабаванні, улады ігнаруюць права на правядзенне мірных сходаў».