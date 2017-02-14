Государственный комитет по стандартизации предлагает пересмотреть подход к плановым проверкам в части соблюдения требований технических регламентов. Об этом сообщил журналистам председатель Госстандарта Виктор Назаренко перед итоговой коллегией ведомства.

«Что касается контроля и надзора за соблюдением положений технических регламентов, то, с нашей точки зрения, подход к плановым проверкам нужно пересмотреть. Если в плане записано, что субъект хозяйствования будет проверен через полгода, то он к этому времени наводит порядок и готов к проверке, проверяющему все представлено в лучшем виде. Поэтому при обсуждении вопросов контроля и надзора мы должны в первую очередь исходить из ситуации, которая есть на рынке в текущий момент», — отметил Виктор Назаренко. С учетом этого акцент должен делаться не на плановых проверках, а рыночном надзоре. «Если при мониторинге мы видим опасные виды продукции, которые могут попасть на рынок, то мы, бесспорно, оперативно подключаемся и проверяем продукцию», — пояснил председатель Госстандарта.

Такой механизм позволит усовершенствовать контрольную деятельность — проверки будут дозированными и точечными. «С одной стороны, нужно дать возможность развиваться бизнесу, с другой — защитить рынок, потребителей от опасной продукции. С учетом этого мы предложили оптимизировать, а то и значительно сократить плановые проверки соблюдения требований регламентов и сделать акцент на рыночном надзоре», — подчеркнул Виктор Назаренко.

Что касается строительного надзора, Госстандарт подготовил предложения по оптимизации функций госинспекторов. «В части строительного надзора мы считаем, что государственный надзор не должен выполнять те функции, которые решаются в рамках договорных обязательств между субъектами хозяйствования. Наводить порядок, убирать мусор — это не работа государственных инспекторов. Государство должно отслеживать эксплуатационную надежность и безопасность», — резюмировал Виктор Назаренко.