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«Роснефть» поставит в Беларусь 10,2 млн нефти

15.02.2017 12:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Российская компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году общим 10,2 млн тонн нефти. Об этом говорится в официальном сообщении компании по итогам работы в 2016 году.

Между тем озвученный «Роснефтью» объем поставок составляет лишь менее половины годовой потребности белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которым для нормального функционирования необходимо 24 млн тонн нефти.

О планах остальных российских компаний по поставкам нефти в Беларусь в 2016 году пока не сообщается. Традиционными поставщиками нефти в страну, кроме уже упомянутой "Роснефти", являются "Газпром нефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз".

Стоит отметить, что "Роснефть" и "Газпромнефть" на паритетных условиях "Славнефть" контролируют 42,58% акций в Мозырском НПЗ. Кроме того, "Газпромнефти" и "Лукойлу" принадлежат в Беларуси собственные сети автозаправок. Таким образом, у них есть определенная заинтересованность в поставках нефти в Беларусь.

Напомним, что Россия на почве нерешенных газовых проблем резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси, экспорт нефтепродуктов для которой является существенной статьей дохода республиканского бюджета.

Так, экспорт нефтепродуктов из Беларуси в 2016 году сократился на 23% (по сравнению с предыдущим годом) и составил 13 млн тонн. Доходы от экспорта нефтепродуктов сократились примерно на 40% до порядка 4 млрд долларов.

Власти Беларуси вновь озаботились поиском альтернативы российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу, повторив требование в начале 2017 года и даже пригрозили обратиться в суд из-за сокращения поставок нефти.

Стоит отметить, что экономист Лев Марголин считает, что проекты "альтернативной нефти" нереалистичными. По его словам,дешевле окажутся поставки нефти из России железнодорожным транспортом.

Тем временем начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик продолжает искрить оптимизмом, заявляя, что Беларусь обеспечена запасами нефти на 35 лет. Однако если этих запасов и хватит на внутренние нужды страны, то экспорт они однозначно не покроют.

 
 
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Российская компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году общим 10,2 млн тонн нефти.

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