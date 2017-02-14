Российская компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году общим 10,2 млн тонн нефти. Об этом говорится в официальном сообщении компании по итогам работы в 2016 году.

Между тем озвученный «Роснефтью» объем поставок составляет лишь менее половины годовой потребности белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которым для нормального функционирования необходимо 24 млн тонн нефти.

О планах остальных российских компаний по поставкам нефти в Беларусь в 2016 году пока не сообщается. Традиционными поставщиками нефти в страну, кроме уже упомянутой "Роснефти", являются "Газпром нефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз".

Стоит отметить, что "Роснефть" и "Газпромнефть" на паритетных условиях "Славнефть" контролируют 42,58% акций в Мозырском НПЗ. Кроме того, "Газпромнефти" и "Лукойлу" принадлежат в Беларуси собственные сети автозаправок. Таким образом, у них есть определенная заинтересованность в поставках нефти в Беларусь.

Напомним, что Россия на почве нерешенных газовых проблем резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси, экспорт нефтепродуктов для которой является существенной статьей дохода республиканского бюджета.

Так, экспорт нефтепродуктов из Беларуси в 2016 году сократился на 23% (по сравнению с предыдущим годом) и составил 13 млн тонн. Доходы от экспорта нефтепродуктов сократились примерно на 40% до порядка 4 млрд долларов.

Власти Беларуси вновь озаботились поиском альтернативы российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу , повторив требование в начале 2017 года и даже пригрозили обратиться в суд из-за сокращения поставок нефти.

Стоит отметить, что экономист Лев Марголин считает , что проекты "альтернативной нефти" нереалистичными. По его словам,дешевле окажутся поставки нефти из России железнодорожным транспортом.