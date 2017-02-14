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«Роснефть» поставит в Беларусь 10,2 млн нефти
15.02.2017 12:27 — Новости Экономики | БДГ
Российская компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году общим 10,2 млн тонн нефти. Об этом говорится в
Между тем озвученный «Роснефтью» объем поставок составляет лишь менее половины годовой потребности белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которым для нормального функционирования необходимо 24 млн тонн нефти.
О планах остальных российских компаний по поставкам нефти в Беларусь в 2016 году пока не сообщается. Традиционными поставщиками нефти в страну, кроме уже упомянутой "Роснефти", являются "Газпром нефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз".
Стоит отметить, что "Роснефть" и "Газпромнефть" на паритетных условиях "Славнефть" контролируют 42,58% акций в Мозырском НПЗ. Кроме того, "Газпромнефти" и "Лукойлу" принадлежат в Беларуси собственные сети автозаправок. Таким образом, у них есть определенная заинтересованность в поставках нефти в Беларусь.
Напомним, что Россия на почве нерешенных
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Стоит отметить, что экономист Лев Марголин
Тем временем начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик продолжает искрить оптимизмом, заявляя, что
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Российская компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году общим 10,2 млн тонн нефти.
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