МИНСК, 15 фев — Sputnik. Белорусский рубль подорожал к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

Доллар США — 1,8650

Евро — 1,9716

Российский рубль — 3,2805

Таким образом, на торгах 15 февраля доллар и евро продолжили заметно терять позиции. "Американец" по итогам среды подешевел на 0,82%, евро — более чем на две копейки, или же 1,20%. Российский рубль продолжил дорожать.

Белорусский рубль укрепляется к доллару и евро вслед за российской валютой — стоимость доллара в России в среду составила 57,10 рубля, евро — 60,25.