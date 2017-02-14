МИНСК, 15 фев — Sputnik. Национальный банк Беларуси с 15 февраля 2017 года снизил ставку рефинансирования — на один процентный пункт, с 17% годовых до 16% годовых.

Также с 15 февраля с 22% до 20% годовых снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков.

В последний раз Нацбанк снижал ставку рефинансирования 18 января — с 18% годовых, установленных с августа 2016 года, до 17% годовых.

Почему регулятор пошел на снижение ставки?

Как пояснили в Нацбанке, главным аргументом для снижения процентной ставки регулятор счел замедление инфляции. За 2016 год она составила 10,6% при прогнозе 12%, в январе инфляция ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале — марте — около 9%, сообщал регулятор в начале февраля, когда анонсировал свое решение о снижении ставки.

Кроме того, в Нацбанке констатировали, что на внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением. В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле.

В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля.

На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов.

Кредиты дешевеют, депозиты приносят меньше доходов

В день, когда вступило в силу решение правления НБРБ о снижении ставки рефинансирования, практически все белорусские банки объявили о снижении процентных ставок, как по кредитам, так и по депозитам физлиц и организаций.

На сегодняшний день большинство кредитных и депозитных продуктов имеют плавающие ставки — то есть, ставки сформированы с учетом ставки рефинансирования Нацбанка.

Таким образом, кредиты для физлиц и реального сектора экономики становятся дешевле.

В банках отмечают, что это позволит не только оживить деловую активность в стране, но и снизить банковские риски.

Представители банковского сообщества также отмечают, что пока еще ставки по кредитам остаются для физлиц достаточно высокими, чтобы это могло спровоцировать чрезмерный рост внутреннего спроса и, вслед за ним, рост инфляции.

Как следует из данных на сайтах банков, ставки по новым вкладам в белорусских рублях колеблются от 6,5% до 17% годовых.

Как будет дальше снижаться ставка?

Ранее в Нацбанке отмечали, что к концу 2017 года ставка рефинансирования может быть снижена до 14-16% годовых.

С учетом последнего решения НБРБ о снижении ставки, а также принимая во внимание, что до конца года остается еще много времени, представители банковского сообщества полагают, что дальше снижение ставки будет идти более плавными темпами.

По мнению собеседников агентства, шаг снижения ставки может составить 0,5 процентных пункта.

В то же время в банковском сообществе не исключают, что экономическая ситуация в стране может измениться. Свое мнение собеседники Sputnik основывают на том, что нефтегазовый спор между Россией и Беларусью еще не разрешен. В комбанках полагают, что в случае недопоставок нефти в республику валютная выручка Беларуси может сократиться, а это создаст дополнительную нагрузку на экономику и давление на валютный рынок.

В данной связи в банковском сообществе полагают, что во втором полугодии 2017 года процесс снижения процентных ставок может замедлиться или даже развернуться в обратном направлении.