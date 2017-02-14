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МИД: В случае продления срока безвизового въезда речь может вестись о двух неделях

15.02.2017 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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В случае продления срока безвизового въезда в Беларусь речь может вестись примерно о 12−14 днях. Об этом заявил сегодня начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В МИД признались, что предлагали больший срок для безвизового режима.

«В свое время, в 70−80 годы прошлого века, в дипломатии был такой термин — „принцип разумной достаточности“. Он, правда, относился к ядерному сдерживанию. Но вот само словосочетание после конверсии можно применить и к безвизовому режиму», — отметил Дмитрий Мирончик.

По его словам, если бы появилась необходимость в более длительном сроке безвизового пребывания иностранцев в Беларуси, потребовалось бы менять законодательство. К этому процессу пришлось бы привлекать парламент и решение не было бы принято так оперативно.

«А решение по безвизовому режиму уже назрело. Поэтому мы решили сделать пока полшага для того, чтобы оценить эффект от решения», — отметил представитель МИД.

Как заявил Дмитрий Мирончик, после того как будет проанализирован экономический эффект, ситуация в правоохранительной сфере и другие факторы, может быть принято решение о дальнейшем совершенствовании режима безвизового въезда — и о продлении его сроков.

В качестве примера представитель МИД привел санаторно-курортное лечение в Беларуси.

«Санаторно-курортное лечение — изюминка Беларуси. Стандартный срок пребывания в санатории — 12 или 24 дня. Поэтому логичным шагом будет увеличение сроков безвизового въезда до 12 дней или 14 дней — то есть двух недель. Но пока говорить об этом рано», — отметил он.

Напомним, 5-дневный безвизовый режим начал действовать 12 февраля. Он предусматривает безвизовый въезд в Беларусь через Национальный аэропорт Минск на срок до 5 суток для граждан 80 стран.

Безвизовый режим распространяется на 39 стран Европы, а также США, Канаду, Индонезию, Японию, Индию и другие государства. В течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на пять дней неограниченное количество раз. При этом у граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа в паспорте должна быть действующая многократная шенгенская виза с отметкой о въезде на территорию Шенгенской зоны. Помимо этого — авиабилет с подтверждением вылета из Минска в течение пяти дней.

 
Теги: Минск
 
 
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В МИД признались, что предлагали больший срок для безвизового режима.

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