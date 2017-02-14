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Россельхознадзор запутался в датах и ошибочно "ограничил" белорусский мясокомбинат

15.02.2017 13:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российское ведомство дало устаревшую информацию об ограничении поставок с одного из белорусских предприятий.

14 февраля в Россельхознадзоре заявили о том, что ведомство вводит временные ограничения на поставки продукции в Россию предприятия ОАО АФПК «Жлобинского мясокомбината». В примечании было указано, что основанием для этого стало выявление бактерий 6 февраля.

Эта информация вызвала удивление на предприятии — поскольку никакой официальной информации на мясокомбинат не поступало.

В реестре, опубликованном на сайте ведомства, и датированным 14 февраля, указано, что на поставку продукции ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» нет никаких ограничений. Те же ограничения, которые были наложены 6 февраля, уже 10 февраля были сняты.

Таким образом, распространенная 14 февраля информация ведомства оказалась ошибочной — вопрос с поставками был решен, а Россельхознадзор распространил устаревшую информацию.

Напомним, ранее Россельхознадзор также ввел дополнительные требования при ввозе из Беларуси продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС). В перечень подконтрольных товаров попали не только свинина и продукция из нее, но также зерно и мука. Ведомство также ограничило поставки говядины из Минской области в Россию.

3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. А 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».

 
 
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Эта информация вызвала удивление на предприятии - поскольку никакой официальной информации на мясокомбинат не поступало.

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