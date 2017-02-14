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МИД: Беларусь и США не будут искусственно ускорять налаживание отношений

15.02.2017 13:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и США не будут искусственно ускорять налаживание отношений. А чтобы снизить международную напряженность, Минск выступает за перезапуск Хельсинкского процесса с участием России, ЕС, США и Китая. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик в ходе онлайн-конференции на сайте tvr.by.

— В свое время США были второй страной, которая признала наш суверенитет. У нас сложные отношения, многоуровневые, многоформатные. Сегодня мы начали говорить о проблемных вопросах напрямую, называть кошку кошкой и искать какие-то развязки.

Мирончик напомнил, что Александр Лукашенко заявил о возможном решении проблемы отсутствия послов в Минске и Вашингтоне после президентских выборов в США.

— Новая администрация начала работу только 20 января. Мы не претендуем на первоочередное внимание, и слава Богу. Потому что Беларусь в нынешней системе координат в Европе — это донор безопасности и источник стабильности, а не проблем. Внимание к нам не столь пристальное.

Минск и Вашингтон будут продолжать без искусственного ускорения двигаться вперед в режиме критического диалога, добавил пресс-секретарь МИД.

Он также пояснил, что процедура назначения послов, которые являются личными представителями глав государств, небыстрая и включает подбор кандидатуры, у нас — согласование с парламентом, получение согласия другой стороны (агремана), подписание указов и вручение верительных грамот.

Комментируя нарастание международной напряженности, Мирончик напомнил, что Минск выступает за перезапуск Хельсинкского процесса.

— Когда-то на пике холодной войны в начале 70-х годов стороны нашли в себе политическую волю и мужество запустить Хельсинкский процесс, который снизил уровень напряженности, сформулировал определенные принципы взаимодействия в Европе и не только.

Пресс-секретарь МИД добавил, что целесообразно привлечь к этому диалогу США, Россию, Евросоюз и Китай.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы снизить международную напряженность Минск выступает за перезапуск Хельсинского процесса с участием России, ЕС, США и Китая, заявил пресс-секретарь МИД...

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