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Автопром, ДСП и масло: какой экспорт растет, пока падает нефтянка. Топ-15 успехов и провалов

15.02.2017 14:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусский экспорт товаров и услуг за год снизился на 9,3%. При этом экспорт товаров опустился более заметно — минус 12,2%. По данным Белстата, за год экспортеры недобрали 3,245 млрд долларов, поставив за пределы страны товары на 23,416 млрд долларов.


Фото: Reuters

Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. Прирост обеспечили легковушки и несколько ожившие после прошлогоднего падения поставки другой автотехники, а также продукция деревообработки и молочка.

На нефтепродуктах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в нынешнем году за счет увеличения цен можно было бы рассчитывать на восстановление выручки.

Несколько более определенной выглядит ситуация с хлоркалием — его поставки в прошлом году были ниже на 651 млн долларов. Но в нынешнем году эксперты ожидают немного более оптимистичных результатов.

Упал в прошлом году и лидер 2015 года, азотные удобрения, потери в деньгах составили 43,1%, в натуральном выражении — 23,4%.

Самой быстрорастущей экспортной позицией стали легковые автомобили. Их экспорт вырос на 35,7% в натуральном выражении и в два раза — в денежном. На второе место среди чемпионов экспортного прироста вышли ДСП. Прирост по этой позиции составил 83,8 млн долларов (рост на 78,3% к 2015-му году). На третье за счет роста цен вышло сливочное масло — при снижении поставок на 3,9% денежные поступления по этой позиции увеличились на 20,7%.

К концу года заметно подтянулись в топе и грузовики — прирост составил 55 млн долларов, что на 9,5% выше уровня 2015 года. В натуральном выражении прирост был еще более заметным — на 21,2%.

 

 
 
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На нефтепродуктактах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в...

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