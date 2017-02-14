МИНСК, 15 фев — Sputnik. Беларуси пришлось снизить в 2016 году экспорт нефти в страны Евросоюза на треть, в том числе из-за недопоставок российской нефти, заявили в среду начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

Россия собиралась поставлять в 2016-2024 годах в Беларусь 24 миллиона тонн нефти ежегодно, но сократила объемы поставок в связи с неоплатой со стороны РБ.

"К сожалению, мы фиксируем значительное снижение нашего экспорта, почти на 33%. Общий объем экспорта составил 5,7 миллиарда долларов, для сравнения, 20 лет назад он составлял чуть более одного миллиарда долларов", — заявил Мирончик во время онлайн-конференции Белтелерадиокомпании.

По его словам, причины снижения белорусского экспорта нефти в ЕС были объективными.

"Во-первых, это ситуация в торговле энергоносителями. В прошлом году мы меньше получали на переработку нефти, соответственно, меньше могли экспортировать нефтепродукты. Плюс к этому, в прошлом году неблагоприятно для нас складывалась конъюнктура цен на калийные удобрения", сказал представитель МИД.

Он также подчеркнул, что в торгово-экономических отношениях с ЕС перед Беларусью стоит серьезная задача уйти от сырьевого экспорта к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью.

Вместе с тем, представитель МИД подчеркнул, что "если вынести за скобки биржевые товары, нефтепродукты, калийные удобрения, то мы фиксируем, пусть и скромный, но рост поставок в ЕС — порядка 100 миллионов долларов".

Оценивая отношения Минска и ЕС, Мирончик заявил, что стороны за последний год "сделали гораздо больше, чем за пять лет санкций".