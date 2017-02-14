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Более 100 высокотехнологичных разработок впервые представила Беларусь на международной выставке Transfiere в Испании

15.02.2017 15:00 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 15 февраля. Более 100 высокотехнологичных и наукоемких разработок и экспонатов впервые представили организации и учреждения Минобразования, НАН Беларуси и Минприроды на международной специализированной выставке в области науки, технологий и инноваций Transfiere, которая проходит 15—16 февраля в Малаге (Испания).

Как сообщила пресс-служба ГКНТ, в церемонии открытия национальной экспозиции Беларуси принял участие председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

В рамках выставки белорусская делегация представляет научно-технические и инновационные проекты, а также лучшие образцы отечественных разработок по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества. Кроме того, в рамках работы Национальной экспозиции планируется рассмотреть вопросы расширения взаимодействия в научно-технической и инновационной деятельности, а также вопросы проведения совместных научно-технических мероприятий.

В ходе визита Шумилина предполагается проведение переговоров с руководством Государственного секретариата по вопросам исследований, развития и инноваций Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании по вопросам взаимного трансфера технологий и поставок белорусской высокотехнологичной и наукоемкой продукции в Испанию.

"Национальная экспозиция Республики Беларусь на Международной специализированной выставке-форуме в области науки, технологий и инноваций Transfiere — знаковое мероприятия для Беларуси и проводится впервые в истории белорусско-испанских отношений", — отметили в пресс-службе ГКНТ.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 февраля. Более 100 высокотехнологичных и наукоемких разработок и экспонатов впервые представили организации и учреждения Минобразования, НАН Беларуси и...

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