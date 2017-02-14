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Количество дел о банкротстве растет в Беларуси
15.02.2017 15:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Количество дел о банкротстве, рассмотренных экономическими судами Беларуси, увеличилось в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 18%, сообщили в Верховном суде Беларуси.
© Фото: Белкельме
В производстве в прошлом году находилось около 4 тысяч таких дел. При этом более чем в два раза увеличилось количество дел, срок ликвидационного производства по которым превышает 12 месяцев – их насчитывалось 810.
Растет и остаток дел о банкротстве должников – государственных организаций, предприятий, имеющих долю госсобственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, бюджетообразующих, системообразующих субъектов. По сравнению с 2015 годом – этот остаток вырос в полтора раза, а с 2014-м – в 2,5 раза.
Процедуру банкротства в 2016 году в частности прошел белорусский производитель бельевого трикотажа ООО "Серж". В сентябре он был признан экономически несостоятельным, до середины сентября 2017 года компания должна быть ликвидирована.
Также в минувшем году объявлен дефолт по облигациям компании НТС, которая является владельцем сети магазинов шаговой доступности "Родная сторона".
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Сложность дел об экономической несостоятельности также увеличивается, а скорость проведения ликвидационных производств, наоборот, снижается.
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