Вчера Александр Лукашенко потребовал раскрепощения деловой инициативы граждан. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) подготовили проект указа, который должен существенно облегчить условия ведения бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в малых городах и сельской местности. Правда, пока нет уверенности, что он найдет поддержку во всех госструктурах.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сокращение количества проверок

Разработчики проекта указа предлагают с даты его вступления в силу до конца 2020 года ввести мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием населения.

Исключение составляют проверки в рамках государственного санитарного надзора, государственного пожарного надзора, контроля за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, ведомственного контроля. При этом предусматривается «установление минимальных требований» по вышеуказанным правилам и нормам.

«В государствах-членах Евразийского экономического союза в тяжелые годы применялась практика отказа от проверок. В сложившихся в Республике Беларусь экономических условиях также необходимо наложить мораторий на плановые проверки», — отмечается в обосновании к проекту указа, который размещен на сайте РКП.

Выход на уведомительный принцип работы

Разработчики документа также предлагают изменить подход к началу осуществления деятельности от разрешительного к уведомительному. На данный момент субъекты хозяйствования вправе осуществлять торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание только после внесения соответствующих сведений в Торговый реестр Беларуси и государственный информационный ресурс.

«Принятие проекта указа позволит субъектам начинать работу сразу после направления в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган уведомления о включении соответствующих сведений в названные информационные ресурсы, за исключением продажи товаров, оптовая и (или) розничная торговля которыми подлежит лицензированию», — подчеркивается в обосновании к проекту указа.

Проектом указа также предлагается отменить для всех субъектов независимо от места осуществления ими деятельности административную процедуру согласования режима работы с местными исполнительными и распорядительными органами. Сейчас режим работы устанавливается по согласованию с местными властями.

«При этом интересы населения не ущемляются, так как сохраняется обязанность субъектов обеспечить соблюдение объявленного ими режима работы объектов. Предлагается сохранить необходимость согласования режима работы для объектов, в которых осуществляется обслуживание покупателей после 23.00 и до 7.00, в целях защиты интересов граждан, особенно при размещении объектов в жилых домах», — говорится в обосновании.

Предоставление налоговых преференций

В целях стимулирования предпринимательской деятельности в области торговли, общественного питания, сфере бытового обслуживания населения проектом указа предоставляются более значительные преференции на территории средних и малых городских поселений, сельской местности (к крупным городам отнесены Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жодино, Жлобин, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск). «Это обусловлено снижением уровня обслуживания населения, проживающего на указанных территориях, особенно в сельской местности, а также ростом затрат на организацию такой деятельности», — отмечают разработчики проекта указа.

МАРТ и бизнес-союзы предлагают предоставить субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в малых населенных пунктах, право не уплачивать налог на добавленную стоимость, налог на прибыль (юридические лица), подоходный налог с физических лиц (индивидуальные предприниматели), применять ставку налога при упрощенной системе налогообложения в размере 1%. При этом данная норма будет распространяться не на все субъекты хозяйствования.

«В торговле это будут субъекты, имеющие магазины или павильоны с торговой площадью 100 и менее квадратных метров, неизолированные и нестационарные торговые объекты, торговые места на рынках, в общественном питании — субъекты, имеющие объекты общественного питания с числом мест 50 и менее, нестационарные объекты общественного питания. Для бытового обслуживания населения предлагается предусматривать наличие соответствующего объекта бытового обслуживания или возможность оказывать бытовые услуги населению, проживающему на указанной территории, без объекта», — предлагают составители документа.

Для возможности реализации права по неуплате указанных в проекте указа налогов, предусматривается, что предприниматели освобождаются от них «при условии ведения раздельного учета выручки, доходов».

Наряду с этим, проект указа предусматривает предоставление отдельных преференций также в части приобретения субъектами имущества. В частности, предлагается предоставить бизнесу «имущество по оценочной стоимости без проведения аукциона», предусмотрев рассрочку оплаты.

Единогласной поддержки нет

В случае принятия указа в таком виде придется внести изменения и дополнения в действующее законодательство. В частности, речь идет о корректировках в Гражданский и Налоговый кодексы, постановления правительства.

Принятие проекта указа не потребует дополнительного финансирования из средств бюджета. При этом освобождения субъектов хозяйствования от уплаты налогов, сборов (пошлин) может привести к частичной потере доходной части бюджета. Разработчики документа надеются, что выпадающие доходы будут компенсированы привлечением в малые города новых субъектов.

Учитывая белорусские реалии, благие инициативы несколько меркнут на фоне корректировки важных документов и выпадающих доходов. Впрочем, по информации TUT.BY, это первоначальный вариант проекта документа. В процессе обсуждения в него могут быть внесения существенные корректировки. «МАРТ инициативно подготовил проект указа. Согласно процедуре, он был выслан на согласование в ряд госорганов. Мы получили ряд замечаний», — сказали TUT.BY в пресс-службе МАРТа.

Первое обсуждения проекта указа должно состояться в ближайшее время на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.