Защита внутреннего рынка и отечественного производителя должна быть в приоритете. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, подводя итоги коллегии Госстандарта.



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«Работа по защите рынка ведется и дает свои результаты. Мы не должны отдавать свой рынок. Если по продовольственным товарам доля отечественной продукции составляет 87−88%, то по промышленным товарам доля отечественного падает», — отметил Владимир Семашко.

Приоритетами для белорусской экономики в 2017 году также будут экспорт и повышение конкурентоспособности товаров. «Мы страна с открытой экономикой и должны уметь продать 70% произведенных товаров и услуг. Но чтобы достичь этого показателя, надо быть конкурентоспособным — это вопросы качества, конкурентной цены, сервиса и так далее», — добавил вице-премьер.

Что касается внедрения технических регламентов для обеспечения качества продукции, то Владимир Семашко ориентирует Госстандарт и заинтересованные министерства на более активную организационную и информационную работу. «Иногда относились к этому спустя рукава. Когда заканчивался переходный период, оказывалось, что мы не готовы к их реальному внедрению, не знаем, что это за регламенты, — обратил внимание Владимир Семашко. — Поэтому на новом этапе прошу эти ошибки прошлого периода не повторять».

Вице-премьер напомнил, что в Беларуси начался переход на новую версию государственного стандарта СТБ ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования». «Здесь не должно быть формализма. Надо очень жестко к этому подойти. Кто не способен выполнить, пусть напрягается — начиная с учебы персонала и заканчивая переоснащением в цехах, где это необходимо», — сказал он.

Владимир Семашко положительно оценил работу Госстандарта на нынешнем этапе. «Должен поблагодарить за работу, которую вы проводите. Как у куратора вашего ведомства, в принципе у меня нет претензий. На внутригосударственном уровне, уровне Евразийского экономического союза, международном уровне у вас хорошая репутация. Работа идет нормально, без шума, организованно — и она дает результат. Это заслуга руководства и всех работников Госстандарта», — считает Владимир Семашко.