В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Горизонтально-направленное бурение сегодня Горизонтально-направленное бурение, ГНБ, практикуется с конца 1980-х годов. Успех пришел не сразу. Первые годы производители соответствующего оборудования просто...

Горизонтально-направленное бурение, ГНБ, практикуется с конца 1980-х годов. Успех пришел не сразу. Первые годы производители соответствующего оборудования просто разъясняли скептически настроенным подрядчикам потенциальные выгоды от использования машины, которая может прокладывать подземную инфраструктуру, будь то газопроводы, кабели или водопроводные трубы, не повреждая большей части поверхности грунта. Несколько лет спустя бум в телекоммуникационной отрасли заставил подрядчиков создать спрос на установки ГНБ. Когда к началу 2000-х годов и этот бум, и, соответственно, ГНБ пошли на спад, это отразилось не только на продажах машин, но и на репутации технологии, которая пострадала из-за плохой работы неопытных подрядчиков, которые хотели заработать на буме. Впрочем, с тех пор и использование установок, и репутация ГГНБ вновь набирают силу.В начале применения ГНБ, говорит Ричард Левингс, продакт-менеджер American Augers, большая часть комммунальных коммуникаций прокладывалась с использованием землеройной техники. Установки ГНБ использовались лишь для проходов под улицами, проездами и и магистралями. Сегодня, в ситуации сильного уплотнения застройки и повышения стоимости рытья открытых траншей, не забудем и о социальных издержках, ГНБ является предпочтительным способом прокладки коммунальных коммуникаций в городских районах.Как только ГНБ стало мейнстрим-технологией, производители буров, а также поставщики скважинных инструментов, систем отслеживания и геодезического трассирования, а также буровых растворов, внесли значительный вклад в совершенствование технологии ГНБ, что сегодня позволяет бурить дальше и точнее, проходить более сложные грунты и все более безопасно обходить существующую инфраструктуру.Сегодня машины ГНБ доступны с широким спектром возможностей. На одном конце этого спектра расположены те, что развивают тягу менее 2 тонн и достаточно компактны, чтобы, никому не мешая, работать в жилых районах. Напрример, Ditch Witch JT5, McLaughlin MCL 10H и Торо DD2024. На другом конце спектра находятся гигантские буровые установки, тяга которых превышает 500 тонн. Они могут проложить трубу диаметром более полутоора метров.Например, American Augers DD-1100RS, Vermeer D1320 х 900, крупнейшие модели Prime Direct. Последние, по информации представителя компании Билла Бреннана, изготавливаются по спецзаказам. Так же, как самые большие модели Herrenknecht, которые доступны в прицепной, гусеничной и модульной версиях, по информации дипломированного инженера Михаэля Луббергера, старшего праджект-менеджера по трубопроводам в Herrenknecht.Некоторые из этих крупных установок бурят более чем на две мили, но эти дальнобойные установки являются исключением. На вопрос о самом длинном стволе продакт-менеджер Vermeer Тод Майкл ответил, что, мол, около 1800 метров. На самом деле, говорит Ричард Левингс, тому, кто реализует проект, требующий исключительно длинных отверстий, может потребоваться на объекте две большие буровые установки, чтобы уменьшить вероятность неудачи.www.constructionequipment.com