Россельхознадзор закрыл транзит через Беларусь из 24 стран Африки. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт, выступая на Российско-уругвайском бизнес-форуме.

«Мы через Белоруссию закрыли транзит 24 африканских стран, которые не подтвердили отгрузку продукции в Белоруссию», — сказал он, добавил, что такие действия «искажают» российский рынок.