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Россельхознадзор закрыл транзит через Беларусь из 24 стран Африки
15.02.2017 17:52 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор закрыл транзит через Беларусь из 24 стран Африки. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт, выступая на Российско-уругвайском бизнес-форуме.
«Мы через Белоруссию закрыли транзит 24 африканских стран, которые не подтвердили отгрузку продукции в Белоруссию», — сказал он, добавил, что такие действия «искажают» российский рынок.
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Транзит был закрыт из тех стран, которые не подтвердили отгрузку продукции в Беларусь.
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