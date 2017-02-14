В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колесные погрузчики Caterpillar серии L В новых колесных погрузчиках Cat серии L применяются проверенные технологии, чтобы оправдать высокие ожидания наших клиентов в отношении надежности,...

В новых колесных погрузчиках Cat серии L применяются проверенные технологии, чтобы оправдать высокие ожидания наших клиентов в отношении надежности, производительности и срока службы. Новые колесные погрузчики серии L имеют повышенную мощность и топливную эффективность по сравнению с предшествующими моделями за счет значительно усовершенствованной трансмиссии, гидросистемы, и обеспечивают более безопасные и комфортные условия для оператора. Они оснащаются традиционным Z-образным рычажным механизмом опрокидывания и ковшами серии Cat Performance. По заказу могут устанавливаться антипробуксовочная система, улучшенная система регулирования плавности хода и технологические сервисы Cat Connect. Для моделей 966L и 972L разработана специальная комплектация с повешенной производительностью для работы с сыпучими материалами. Она характеризуется вместимостью ковша и увеличенной грузоподъемностью, а также эффективностью при загрузке самосвалов.Тщательно продуманная конструкция и контроль качества выпускаемой продукции обеспечивают исключительную надежность, долговечность и техническую готовность машин на многие годы вперед. Узлы и агрегаты, применяемые в колесных погрузчиках Cat, спроектированы и изготовлены в соответствии со стандартами компании Caterpillar, что позволяет обеспечить максимальную надежность даже в самых тяжелых условиях. Двигатели ACERT, разработанные Caterpillar, коробки передач, мосты и другие высоконагруженные компоненты снижают риск преждевременного износа, что увеличивает время продуктивного использования и снижает эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы техники.Погрузчики 950L и 962L оснащаются производительным и экономичным двигателем Cat C7.1 ACERT, а модели 966L и 972L двигателем Cat C9.3 ACERT. Максимальная полная мощность двигателей составляет 195-303 киловатта, а приблизительная эксплуатационная масса машин достигает 18-30 тонн. Обладающие высокой удельной мощностью двигатели оборудованы проверенными электронными системами, технологиями впрыска топлива и управления подачей воздуха.Благодаря обновлению и усовершенствованию мощность двигателей Cat ACERT в погрузчиках 950L, 962L, 966L и 972L возросла по сравнению с серией H соответственно на 22, 8, 10 и 5 процентов, что значительно повысило эффективность и производительность машин. Модели 950L и 962L оснащены многовальной коробкой передач с переключением под нагрузкой, 5 передачами переднего и 3 заднего хода, а погрузчики 966L и 972L планетарной коробкой передач с переключением под нагрузкой, имеющей 4 передачи переднего и 4 заднего хода.На всех моделях применяется гидротрансформатор высокой мощности с муфтой блокировки для эффективного преодоления подъемов и работы на высоких скоростях, а также передовая электронная система управления переключением передач Caterpillar, которая исключает разрывы потока мощности при переключении передач, обеспечивая повышенное ускорение при движении на подъем и более плавное переключение передач, когда гидротрансформатор заблокирован.Кроме того, интегрированная тормозная система регулирует включение пониженных передач в соответствии с требуемым усилием торможения, гарантируя плавное понижение передач и улучшенный контроль при торможении. Система увеличивает срок службы рабочих тормозов и интервалы замены масла в мостах, снижает риск перегрева масла, а также оптимизирует работу нейтрализатора коробки передач, сокращая тем самым продолжительность рабочих циклов погрузчика.Чтобы повысить универсальность погрузчиков серии L за счет использования вил, 3 грейферных ковшей, бульдозерных отвалов и рабочих инструментов для снегоуборки применяется система быстрой смены рабочего оборудования Cat Fusion. Время на смену оборудования сокращено до секунд, что значительно повышает эффективность и скорость работы. Клиновой механизм, лежащий в основе данной системы, обеспечивает плотный захват и длительный срок службы.При проектировании машины была поставлена задача максимального повышения топливной экономичности с сохранением эксплуатационной эффективности. Новые модели отличает не только возросшая на 22 процента мощность, но и сниженный расход топлива, на 10 процентов для моделей 950L/962L и на 15 процентов для 966L/972L по сравнению с серией H.Обладающие высокой удельной мощностью двигатели ACERT сжигают меньше топлива, развивая требуемую мощность и крутящий момент. Инновационная трансмиссия, гидро- и электросистемы Cat уменьшают среднюю частоту вращения двигателя, что приводит к значительному улучшению эксплуатационных показателей и топливной экономичности. Кроме того, в экономичном режиме Eco достигается максимальная экономия топлива с минимальным влиянием на производительность.Конструкция мостов в погрузчиках серии L доработана с целью снижения паразитных нагрузок и оптимизации принудительного смазывания. Устанавливаемая на заказ антипробуксовочная система, работающая автоматически без вмешательства оператора, улучшает сцепление с грунтом и сокращает износ шин. Эффективная гидравлическая система с насосами переменной производительности, работает в зависимости от нагрузки. Обеспечивает быстрый и точный отклик рабочего оборудования, также позволяет совмещать операции, что значительно сокращает время цикла.Вентилятор охлаждения с гидроприводом и регулируемой частотой вращения улучшает топливную экономичность и снижает уровень шума. Кроме того, системы управления и остановки двигателя в режиме холостого хода, уменьшающие частоту вращения или останавливающие двигатель после определенного периода простоя в режиме холостого хода, не только экономят топливо и снижают уровень шума, но и сокращают наработку двигателя. Это позволяет увеличить интервалы технического обслуживания и срок действия гарантии.Новое и лучшее в своем классе рабочее место оператора в кабине с четырьмя стойками и системой защиты при опрокидывании имеет превосходную обзорность и обеспечивает исключительный комфорт и эффективность. Смонтированные на сиденье органы управления и программируемые ограничители движения ковша и стрелы оптимизируют контроль рабочего оборудования.Автоматическое демпфирование гидроцилиндров в конце хода защищает металлоконструкции машины и повышает производительность. Удобное расположение часто используемых органов управления на новой панели позволяет оператору работать более эффективно. Мощные системы обогрева и кондиционирования поддерживают комфортный микроклимат в кабине при любых погодных условиях. Вязкостные демпфирующие опоры кабины снижают уровень вибрации и шума.С целью повышения безопасности устанавливаются широкие ступени и большая дверь, открывающая большой и удобный проем, а также поручни, обеспечивающие комфортный доступ на площадки машины. Лобовое стекло от потолка до пола, большие зеркала с дополнительными зеркалами для обзора слепых зон и входящая в стандартную комплектацию камера заднего вида гарантируют круговую обзорность. Новая система демпфирования стрелы с двумя гидроаккумуляторами позволяет сократить продолжительность рабочих циклов, улучшить удержание материала в ковше и обеспечить плавность хода, требуемую оператору.www.cat.com