Активисты незарегистрированной националистической партии «Другая Россия» сорвали пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам прошедшего 15 февраля в минском «Президент-отеле» очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В момент выхода Сайдика к журналистам два парня и две девушки заявили, что они активисты партии «Другая Россия» (бывшая нелегальная Национал-большевистская партия), и начали выкрикивать лозунги «Другая Россия!», «Руки прочь от Донбасса!», «Порошенко — убийца!» и «Донбасс — в состав России!».

Молодые люди разбросали несколько листовок с заявлением, в котором утверждалось, что переговоры в Минске ничего не решают.

Сайдик покинул помещение для пресс-конференции, а журналисты остались ждать его повторного выхода. Судьба молодых людей, которые ретировались после своей акции, неизвестна.

Вместе с журналистами они провели несколько часов в холле гостиницы, представляясь корреспондентами белорусских СМИ, в частности «Нашей нивы». Они интересовались, кто будет выступать и кто такой Сайдик.