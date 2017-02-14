Стороны конфликта в Украине договорились развести вооружения, запрещенные минскими договоренностями, до 20 февраля, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает БЕЛТА .



Авдеевка, Донецкая область, февраль 2017 года. Фото: Reuters

«Сегодня особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также вопросам защиты гражданского населения и жизненно важных объектов инфраструктуры, в частности, путем создания так называемых зон безопасности вокруг них. Было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля», — сказал Мартин Сайдик.

Он рассказал, что гуманитарная подгруппа обсуждала обмен пленными. Контактная группа обратится к мониторинговой миссии ООН по правам человека для помощи в решении вопросов обмена пленными на Донбассе.

Следующая встреча контактной группы назначена на 1 марта.

Сегодня встреча в Минске не обошлась без скандала: представившиеся активистами «Другой России» сорвали пресс-конференцию Мартина Сайдика в Минске. Четыре человека начали выкрикивать лозунги «Другая Россия!», «Руки прочь от Донбасса!», «Порошенко — убийца!» и «Донбасс — в состав России!», когда Сайдик вышел к журналистам. Активисты оставили несколько листовок с текстом о том, что переговоры в Минске ничего не решают, и удалились.

Это уже вторая встреча группы, призванная как-то снизить обострение на Донбассе, которое началось 29 января возле промышленной зоны Авдеевки. Интенсивные боевые действия наблюдались на большинстве участков фронта, есть жертвы.