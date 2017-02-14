|
Стороны конфликта на Донбассе договорились в Минске развести тяжелое вооружение
15.02.2017 20:40 — Новости Экономики | Tut.by
Стороны конфликта в Украине договорились развести вооружения, запрещенные минскими договоренностями, до 20 февраля, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает
«Сегодня особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также вопросам защиты гражданского населения и жизненно важных объектов инфраструктуры, в частности, путем создания так называемых зон безопасности вокруг них. Было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля», — сказал Мартин Сайдик.
Он рассказал, что гуманитарная подгруппа обсуждала обмен пленными. Контактная группа обратится к мониторинговой миссии ООН по правам человека для помощи в решении вопросов обмена пленными на Донбассе.
Следующая встреча контактной группы назначена на 1 марта.
Сегодня встреча в Минске не обошлась без скандала: представившиеся активистами «Другой России»
Это уже вторая встреча группы, призванная как-то снизить
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он рассказал, что гуманитарная подгруппа обсуждала обмен пленными.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии