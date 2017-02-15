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"Экономика на пальцах". Президент решился дать карт-бланш правительству и Нацбанку?
15.02.2017 21:56 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 16 февраля в 15.15.
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Есть признаки, которые говорят нам о том, что экономические власти страны взяли Лукашенко измором. Именно такой вывод сделал автор программы «
«Президент определил, что последнее слово за правительством и Национальным банком, они несут полноту ответственности за осуществляемую экономическую политику. <…> А президент и общество будут оценивать результативность этой работы», — сказал премьер-министр Андрей Кобяков после встречи у Лукашенко. Означает ли это, что глава государства дал правительству карт-бланш?
Также часть времени программы выделим под разбор решений президента о
Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 16 февраля в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Есть признаки, которые говорят нам о том, что экономические власти страны взяли Лукашенко измором.
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