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"Экономика на пальцах". Президент решился дать карт-бланш правительству и Нацбанку?

15.02.2017 21:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 16 февраля в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook.

Есть признаки, которые говорят нам о том, что экономические власти страны взяли Лукашенко измором. Именно такой вывод сделал автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый, познакомившись с итогами пятничного совещания у президента по актуальным вопросам развития экономики.

«Президент определил, что последнее слово за правительством и Национальным банком, они несут полноту ответственности за осуществляемую экономическую политику. <…> А президент и общество будут оценивать результативность этой работы», — сказал премьер-министр Андрей Кобяков после встречи у Лукашенко. Означает ли это, что глава государства дал правительству карт-бланш?

Также часть времени программы выделим под разбор решений президента о сокращении числа проверок. Что это значит? Это популизм или будут реальные шаги?

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 16 февраля в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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Есть признаки, которые говорят нам о том, что экономические власти страны взяли Лукашенко измором.

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