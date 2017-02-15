Программа появится в прямом эфире 16 февраля в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook .

Есть признаки, которые говорят нам о том, что экономические власти страны взяли Лукашенко измором. Именно такой вывод сделал автор программы « Экономика на пальцах » Сергей Чалый, познакомившись с итогами пятничного совещания у президента по актуальным вопросам развития экономики .

«Президент определил, что последнее слово за правительством и Национальным банком, они несут полноту ответственности за осуществляемую экономическую политику. <…> А президент и общество будут оценивать результативность этой работы», — сказал премьер-министр Андрей Кобяков после встречи у Лукашенко. Означает ли это, что глава государства дал правительству карт-бланш?

Также часть времени программы выделим под разбор решений президента о сокращении числа проверок . Что это значит? Это популизм или будут реальные шаги?

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 16 февраля в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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