Правительство и Национальный банк утвердили комплекс совместных мероприятий по снижению уровня долларизации экономики. Экономисты говорят, что с долларом бороться смысла нет, а вот от у.е. и базовых величин стоило бы отказаться.

Против доллара

«Во исполнение требования главы государства Советом министров и Национальным банком принят план мероприятий по дедолларизации экономики», — заявил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на заседании правления Национального банка Беларуси.

По словам чиновника, план «предусматривает меры по сокращению использования иностранной валюты в расчетах и при уплате сборов, пошлин и других платежей, а также в качестве эквивалента меры стоимости при формировании тарифов, ставок и цен».

Основные меры, добавил зампредседателя правления Нацбанка, плана должны быть приняты в 2017—2018 годах. От их выполнения в Нацбанке ожидают дальнейшего укрепления «доверия к национальной валюте», благоприятные условия для этого формируют «замедление инфляционных процессов, более высокая доходность по депозитам в национальной валюте по сравнению с инвалютными, стабильная ситуация на валютном рынке, свидетельствующая о снижении валютных рисков в стране».

Однако, подчеркнул Калечиц, степень долларизации экономики остается высокой. По его данным, «к концу 2016 года доля активов действующих белорусских банков в иностранной валюте достигла 61,7%». Не лучше ситуация выглядит и с жителями Беларуси: по состоянию на 1 января 2017 года, 76,3% депозитов были валютными.

При этом, Калечиц отметил, что за 2016 год наблюдалась тенденция снижения уровня долларизации активов и пассивов коммерческих банков, передает БелаПАН .

По данным представителя Нацбанка, ведомство рекомендовало для повышения привлекательности сбережений в национальной валюте и «установлению банками более низкой доходности по вкладам (депозитам) в иностранной валюте» Нацбанк «рекомендовал банкам проводить последовательное снижение верхнего уровня процентных ставок по вкладам».

С долларом бороться бесполезно

«В июле Нацбанком была проведена деноминация, четыре нуля были зачеркнуты. Деноминация была сделана правильно. После этого началась нормализация денежного обращения. Единственное, чем пока не стал белорусский рубль, он не стал мерой стоимости», — пояснил БДГ экономист Леонид Заико.

Он пояснил, что для этого «все штрафы, все арендные платежи должны исчисляться не базовых величинах, а в белорусских рублях: за безбилетный проезд должен быть указан штраф в 10 рублей, а не 0,5 базовых величин».

Экономист призвал также избавиться от условных единиц при расчетах.

«Доллар — это мировая валюта, с ней бороться бесполезно. Что можно сделать? Наши власти могут вместо доллара ввести золотое обращение. А бороться с долларом — это провинциальная задача», — пояснил Заико.

По его словам, более точно было бы техническую задачу описать как «выведение из обращения любых суррогатов типа условных единиц, базовых величин». «Штрафы должны быть в рублях, арендная плата в рублях», — добавил экономист.

Он считает эту задачу технической и простой. Правда, нужно, чтобы рубль должен быть стабильным. «А бороться против доллара не нужно, Трамп обидится. Белорусская экономика наоборот заинтересована, чтобы как можно больше зарабатывать долларов», — подчеркнул Леонид Заико.

Проводится ли дедолларизация?

«Власти постоянно берут внешние займы: в прошлом году внешний долг вырос более чем на миллиард долларов, и внутренний долг тоже вырос. Внутренний долг образуется в том числе и за счет распространения Минфином долговых расписок внутри страны в долларовом эквиваленте. Это ненормально, когда правительство берет займ у народа в долларах», — сказал ранее БДГ бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич.

По его словам, «формально руководство заявляет о стремлении снизить дедолларизацию экономики, а фактически даже увеличивает ее». «Поэтому резервы нужны не только для погашения внешних долгов, но и внутренних - населения, коммерческих банков», — добавил эксперт.

Справка БДГ