Численность работников Администрации президента Беларуси с мая 2017 года будет составлять 118 человек, в том числе 108 госслужащих. Это предусмотрено указом президента № 40 «Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь», опубликованном на Национальном правовом портале. Документ Александр Лукашенко подписал 13 февраля.
Изменения затронули и структуру Администрации президента. Официально упразднена должность одного из заместителей главы Администрации (курировавшего вопросы идеологии). Теперь их трое, включая первого заместителя.
Обновленная структура Администрации президента выглядит так:
глава Администрации
первый заместитель главы Администрации
заместители главы Администрации
помощник президента
пресс-секретарь президента
помощники президента — инспекторы по областям и Минску
помощник президента по вопросам развития финансово-кредитной системы
помощник президента по вопросам законодательной и судебной деятельности
главное управление кадровой политики
главное идеологическое управление
главное государственно-правовое управление
главное организационное управление
главное управление по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной
власти, вопросам гражданства и помилования
главное экономическое управление
главное управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц
управление внешней политики
канцелярия президента
пресс-служба президента
приемная президента
отдел по работе с общественными объединениями
отдел подготовки выступлений
Александр Лукашенко анонсировал оптимизацию Администрации президента 21 декабря 2016 года, назначая ее нового руководителя — Наталью Кочанову. Тогда же был освобожден от должности заместитель главы Администрации по идеологии Игорь Бузовский. Должность первого заместителя главы Администрации с 21 декабря занимает Максим Рыженков, заместителями главы Администрации также являются Валерий Мицкевич и Николай Снопков.
6 февраля Наталья Кочанова заявила об оптимизации Администрации президента на 30%. По ее словам, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.
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