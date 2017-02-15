Численность работников Администрации президента Беларуси с мая 2017 года будет составлять 118 человек, в том числе 108 госслужащих. Это предусмотрено указом президента № 40 «Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь», опубликованном на Национальном правовом портале . Документ Александр Лукашенко подписал 13 февраля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изменения затронули и структуру Администрации президента. Официально упразднена должность одного из заместителей главы Администрации (курировавшего вопросы идеологии). Теперь их трое, включая первого заместителя.

Отдельной структурной единицей становится пресс-секретарь президента, который наделяется новыми функциями и полномочиями.

Изменены наименования должностей помощников президента по областям и Минску. Как уже сообщалось, введены две новые должности помощников президента : по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Обновленная структура Администрации президента выглядит так:

глава Администрации

первый заместитель главы Администрации

заместители главы Администрации

помощник президента

пресс-секретарь президента

помощники президента — инспекторы по областям и Минску

помощник президента по вопросам развития финансово-кредитной системы

помощник президента по вопросам законодательной и судебной деятельности

главное управление кадровой политики

главное идеологическое управление

главное государственно-правовое управление

главное организационное управление

главное управление по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной

власти, вопросам гражданства и помилования

главное экономическое управление

главное управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц

управление внешней политики

канцелярия президента

пресс-служба президента

приемная президента

отдел по работе с общественными объединениями

отдел подготовки выступлений

Александр Лукашенко анонсировал оптимизацию Администрации президента 21 декабря 2016 года, назначая ее нового руководителя — Наталью Кочанову. Тогда же был освобожден от должности заместитель главы Администрации по идеологии Игорь Бузовский. Должность первого заместителя главы Администрации с 21 декабря занимает Максим Рыженков, заместителями главы Администрации также являются Валерий Мицкевич и Николай Снопков.

6 февраля Наталья Кочанова заявила об оптимизации Администрации президента на 30%. По ее словам, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

Указ №40 вступает в силу 1 мая.