﻿ Численность работников Администрации президента сократили до 118 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Численность работников Администрации президента сократили до 118 человек

16.02.2017 01:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Численность работников Администрации президента Беларуси с мая 2017 года будет составлять 118 человек, в том числе 108 госслужащих. Это предусмотрено указом президента № 40 «Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь», опубликованном на Национальном правовом портале. Документ Александр Лукашенко подписал 13 февраля.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изменения затронули и структуру Администрации президента. Официально упразднена должность одного из заместителей главы Администрации (курировавшего вопросы идеологии). Теперь их трое, включая первого заместителя.

Отдельной структурной единицей становится пресс-секретарь президента, который наделяется новыми функциями и полномочиями.

Изменены наименования должностей помощников президента по областям и Минску. Как уже сообщалось, введены две новые должности помощников президента: по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Обновленная структура Администрации президента выглядит так:

  • глава Администрации
  • первый заместитель главы Администрации
  • заместители главы Администрации
  • помощник президента
  • пресс-секретарь президента
  • помощники президента — инспекторы по областям и Минску
  • помощник президента по вопросам развития финансово-кредитной системы
  • помощник президента по вопросам законодательной и судебной деятельности
  • главное управление кадровой политики
  • главное идеологическое управление
  • главное государственно-правовое управление
  • главное организационное управление
  • главное управление по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной
  • власти, вопросам гражданства и помилования
  • главное экономическое управление
  • главное управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц
  • управление внешней политики
  • канцелярия президента
  • пресс-служба президента
  • приемная президента
  • отдел по работе с общественными объединениями
  • отдел подготовки выступлений

Александр Лукашенко анонсировал оптимизацию Администрации президента 21 декабря 2016 года, назначая ее нового руководителя — Наталью Кочанову. Тогда же был освобожден от должности заместитель главы Администрации по идеологии Игорь Бузовский. Должность первого заместителя главы Администрации с 21 декабря занимает Максим Рыженков, заместителями главы Администрации также являются Валерий Мицкевич и Николай Снопков.

6 февраля Наталья Кочанова заявила об оптимизации Администрации президента на 30%. По ее словам, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

Указ №40 вступает в силу 1 мая.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения затронули и структуру Администрации президента. Официально упразднена должность одного из заместителей главы Администрации (курировавшего вопросы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Пресс-секретарь президента будет курировать деятельность госСМИ и проводить брифинги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика