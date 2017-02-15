В опубликованном на Национальном правовом портале Указе № 40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь» разъясняются новые функции пресс-секретаря главы государства. Сейчас эту должность занимает Наталья Эйсмонт.



Фото с сайта euroradio.fm

Пресс-секретарь президента Беларуси приравнивается к помощнику президента и подчиняется непосредственно президенту, однако общую координацию деятельности пресс-секретаря осуществляет глава президентской Администрации. Назначать и освобождать от должности пресс-секретаря может только президент.

Помимо руководства работой пресс-службы президента в обязанности пресс-секретаря входит координация деятельности крупных государственных СМИ:

Национальной государственной телерадиокомпании

закрытого акционерного общества «Второй национальный телеканал»

закрытого акционерного общества «Столичное телевидение»

республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство»

учреждения Администрации президента «Редакция газеты «Советская Белоруссия»

редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда»

отдела подготовки выступлений Администрации президента

В документе перечислены также основные задачи пресс-секретаря:

формирование через СМИ общественного мнения о деятельности президента

разъяснение основных направлений внутренней и внешней политики, проводимой главой государства

обеспечение взаимодействия президента со средствами массовой информации

выполнение отдельных поручений президента

Среди обязанностей пресс-секретаря также контроль за своевременным и качественным исполнением поручений президента, организация информационного обеспечения официальных визитов, рабочих поездок, встреч президента Республики Беларусь, предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности президента, встречах и других мероприятиях с его участием, а также взаимодействие с белорусскими и иностранными журналистами для объективного освещения деятельности президента.

Интересными пунктами в обязанностях пресс-секретаря также являются проведение брифингов по различным вопросам деятельности президента и координирование работы пресс-служб государственных органов для освещения ими деятельности президента в соответствующей сфере, постоянного информирования общественности о текущей деятельности государственных органов по реализации внутренней и внешней политики страны.

Помимо перечисленного пресс-секретарь должен предоставлять президенту и главе Администрации аналитическую и иную информацию о деятельности государственных органов, СМИ по информационному обеспечению внутренней и внешней политики, а также информировать руководителей государственных органов об оценках, критических замечаниях и предложениях, высказанных президентом и руководством Администрации.

Пресс-секретарь может привлекать для выполнения поручений президента государственные органы и организации, а также главное идеологическое управление Администрации президента, участвовать при необходимости в заседаниях Совета министров. Пресс-секретарю должны предоставлять необходимую информацию руководители и другие должностные лица государственных органов и иных организаций. Также пресс-секретаря должны безотлагательно принять по вопросам служебной деятельности руководители и другие должностные лица государственных органов и иных организаций.

Пресс-секретарю президента Беларуси Управление делами главы государства предоставляет средства связи, а также транспортные и иные технические

средства, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

Прездент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ 13 февраля. Он вступает в силу 1 мая 2017 года.

6 февраля об оптимизации Администрации президента на 30% заявляла недавно назначенная главой ведомства Наталья Кочанова. По ее словам, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

Тогда же на совещании президент отметил , что его требования к оптимизации госаппарата — непрерывное кадровое обновление.

«В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано», — подчеркнул глава государства.