|
Пресс-секретарь президента будет курировать деятельность госСМИ и проводить брифинги
16.02.2017 01:35 — Новости Экономики | Tut.by
В
Пресс-секретарь президента Беларуси приравнивается к помощнику президента и подчиняется непосредственно президенту, однако общую координацию деятельности пресс-секретаря осуществляет глава президентской Администрации. Назначать и освобождать от должности пресс-секретаря может только президент.
Помимо руководства работой пресс-службы президента в обязанности пресс-секретаря входит координация деятельности крупных государственных СМИ:
В документе перечислены также основные задачи пресс-секретаря:
Среди обязанностей пресс-секретаря также контроль за своевременным и качественным исполнением поручений президента, организация информационного обеспечения официальных визитов, рабочих поездок, встреч президента Республики Беларусь, предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности президента, встречах и других мероприятиях с его участием, а также взаимодействие с белорусскими и иностранными журналистами для объективного освещения деятельности президента.
Интересными пунктами в обязанностях пресс-секретаря также являются проведение брифингов по различным вопросам деятельности президента и координирование работы пресс-служб государственных органов для освещения ими деятельности президента в соответствующей сфере, постоянного информирования общественности о текущей деятельности государственных органов по реализации внутренней и внешней политики страны.
Помимо перечисленного пресс-секретарь должен предоставлять президенту и главе Администрации аналитическую и иную информацию о деятельности государственных органов, СМИ по информационному обеспечению внутренней и внешней политики, а также информировать руководителей государственных органов об оценках, критических замечаниях и предложениях, высказанных президентом и руководством Администрации.
Пресс-секретарь может привлекать для выполнения поручений президента государственные органы и организации, а также главное идеологическое управление Администрации президента, участвовать при необходимости в заседаниях Совета министров. Пресс-секретарю должны предоставлять необходимую информацию руководители и другие должностные лица государственных органов и иных организаций. Также пресс-секретаря должны безотлагательно принять по вопросам служебной деятельности руководители и другие должностные лица государственных органов и иных организаций.
Пресс-секретарю президента Беларуси Управление делами главы государства предоставляет средства связи, а также транспортные и иные технические
Прездент Беларуси Александр Лукашенко
6 февраля об оптимизации Администрации президента на 30%
Тогда же на совещании президент
«В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано», — подчеркнул глава государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В указе "Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь" разъясняются новые функции пресс-секретаря главы государства.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии