Продовольственные баталии между Россией и Беларусью не утихают — с начала года Минск успел пригрозить главе Россельхознадзора Сергею Данкверту уголовным делом, а само российское ведомство — озаботиться резким ростом урожайности белорусских овощей, ввести дополнительные требования к свинине, ограничить поставки говядины. Но, несмотря на проблемы, Россия остается ключевым рынком, куда уходит 90% белорусского сельхозэкспорта. В прошлом году поставки в соседнюю страну снизились на 1,1% до 3,705 млрд долларов. Учитывая такой объем, можно понять, почему в Беларуси так нервно реагируют на любые ограничения.



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Первые три позиции в топе экспортных продуктов в Россию, по данным Белстата, занимает молочка: экспорт сыров и творога за год вырос в натуральном выражении на 11,6%, в денежном — на 7,3%, до 675,8 млн долларов, поставки сухого молока снизились на 7,6% до 424,5 млн долларов (в натуральном выражении экспорт упал больше — минус 10,3%), экспорт сливочного масла при снижении объемов на 4,8% вырос в деньгах на 19,6%.

Значительные объемы экспорта обеспечила также в прошлом году говядина, вокруг которой в начале года развернулись серьезные баталии, к которым подключился президент Беларуси . В итоге Россельхознадзор все-таки ограничил экспорт говядины из Минской области, обвинив в реэкспорте украинского сырья и нарушении санитарных норм. Всего в прошлом году Беларусь продала в России охлажденную и замороженную говядину на 463,4 млн долларов.

Значительный прирост в прошлом году показали товары с высокой добавленной стоимостью, к примеру, колбаса (+36,1% в натуральном выражении и +27,8% в деньгах), мясопродукты и консервы (+24,3% и +11,7% соответственно).

«Самое приятное — мы нарастили объемы поставок не сырья, а готовой продукции в сегменте мяса. Это то, чего мы из года в год требовали от предприятий — рост поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, той, которая брендированная, которая ложится на полку магазина, создает узнаваемость белорусской продукции, ее качества, у конечного покупателя», — отмечал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

На вопрос об отношении белорусской стороны к претензиям Россельхознадзора относительно поставок в Беларусь на переработку польского молока, а также поставок украинской говядины, которая потом якобы реэкспортируется в Россию, чиновник подчеркнул, что все поставки сельхозпродукции между странами отслеживаются онлайн в системе «Аргус», и о поставках, которые шли весь год, российской стороне было прекрасно известно.



По данным Белстата