— Когда мы создаем проект, мы стараемся, чтобы комнаты стилистически перетекали из одной в другую. Например, манер кладки «французская елка» мы использовали не только на полу, но и в одним из санузлов, а также в спальне. Кирпичная кладка на стенах также повторяется. Цветовая палитра движется по всей квартире от светлых до темных оттенков бирюзы, аквамарина и синего. Кроме кирпичных стен, отголоски лофта у нас находят свое отражение в светильниках на потолке в кухне и прихожей.

Обратите внимание на диван в гостиной. Он кажется Г-образным, а на самом деле это придвинутое к дивану кресло, которое можно мобильно переставлять, как угодно. Очень примечательной деталью в зоне TV является подставка для телевизора в виде мольберта, а также светильники «Акробаты», выполненные в черном и латунном цвете.

— Спальня у нас облегченная, без шкафов, так как всю одежду и обувь можно хранить в гардеробной. Здесь только кровать, прикроватные тумбочки, а также стол, установленный на подоконнике. В спальне мы немного использовали желтый цвет в предметах мебели. Одна из стен — бархатисто-бирюзовая. На ее фоне прикроватная зона мятного цвета смотрится хорошо.