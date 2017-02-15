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Секреты дизайнеров. «Мятная» квартира для молодой девушки с двумя кошками
16.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Мария работала с двухкомнатной квартирой общей площадью 70 кв.м. Изначально в квартире было две изолированные жилые комнаты, кухня, прихожая, два санузла и лоджия. Ремонт создавался для одной молодой девушки и ее двух кошек.
Дизайнер предложила объединить кухню и гостиную, чтобы получилось одно большое пространство. Далее, ванную комнату, которая примыкает к спальне, сделать приватной, а второй санузел немного расширить и разделить на две части: хозяйственный уголок и гостевой туалет. В центре квартиры было решено создать вместительную гардеробную комнату и таким образом избавить все остальные помещения от громоздких шкафов.
— Отправной точкой для создания интерьера у нас стал известный холодильник Smegв мятном цвете. Заказчицей были точно обозначены цвета, которые ей близки: мятные оттенки, бирюза, аквамарин, синий цвет. Также в пожеланиях фигурировал и желтый цвет. По стилю мы пришли к cкандинавскому стилю со шлейфом лофта. У нас получился легкий, светлый интерьер с простыми без лишнего декора стенами, удобной мебелью и комфортной обстановкой, — рассказала Мария.
— После перепланировки в кухне-гостиной у нас появились следующие зоны: максимально функциональная кухня, обеденная зона, гостевое пространство с зоной TV, место для пианино. Лоджия, которая примыкает к гостиной, узкая и не функциональная, но и с ней мы с заказчицей решили, что делать: обустроить там место для велосипеда, а также установить небольшие шкафы.
Пол здесь оформлен в паркетную доску, кладка — «французская елка». Полоска плитки есть возле зоны готовки. Заказчица просила использовать минимум плитки. В Г-образной из крашенного МДФ кухне вместилось все необходимое. Даже есть специальное место для мисок с едой для котов. Главным акцентом здесь, конечно, является холодильник мятного цвета.
— Когда мы создаем проект, мы стараемся, чтобы комнаты стилистически перетекали из одной в другую. Например, манер кладки «французская елка» мы использовали не только на полу, но и в одним из санузлов, а также в спальне. Кирпичная кладка на стенах также повторяется. Цветовая палитра движется по всей квартире от светлых до темных оттенков бирюзы, аквамарина и синего. Кроме кирпичных стен, отголоски лофта у нас находят свое отражение в светильниках на потолке в кухне и прихожей.
Обратите внимание на диван в гостиной. Он кажется Г-образным, а на самом деле это придвинутое к дивану кресло, которое можно мобильно переставлять, как угодно. Очень примечательной деталью в зоне TV является подставка для телевизора в виде мольберта, а также светильники «Акробаты», выполненные в черном и латунном цвете.
— Спальня у нас облегченная, без шкафов, так как всю одежду и обувь можно хранить в гардеробной. Здесь только кровать, прикроватные тумбочки, а также стол, установленный на подоконнике. В спальне мы немного использовали желтый цвет в предметах мебели. Одна из стен — бархатисто-бирюзовая. На ее фоне прикроватная зона мятного цвета смотрится хорошо.
Приватную ванную комнату мы немного увеличили, чтобы вместить ванную, душевую кабину, унитаз и раковину. По просьбе заказчицы было создано много открытых мест для хранения. Все коммуникации спрятаны за фасадами. Гостевой санузел получился небольшим. Он весь облицован плиткой в ритме «французской елки». Здесь отведено место лоткам для котов. В хозяйственной комнатке выделено место для стиральной и сушильной машины, шкафа для хранения инвентаря.
— На работы в этом ремонте нужно потратить около $10 тыс., за черновые материалы — $5 тыс. за чистовые — $8 тыс.
Фото: Павел Садовский, рендеры: авторская работа дизайн студии «Азбука дизайна»
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