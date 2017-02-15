

РУП “Белтелеком” уведомляет абонентов о внесении изменений в некоторые тарифы на услуги.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте оператора, сообщает БЕЛТА . “С 1 марта 2017 года будет изменена стоимость некоторых услуг “Белтелекома”: услуг телеграфной связи, услуг международных телефонных соединений, пакетов услуг и справочно-информационных услуг. Изменения в стоимости коснутся также некоторых тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к сети интернет”, – говорится в сообщении.

Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году. Повышение тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, а также на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуги хостинга в 2017 году не планируется.

БЕЛТА.