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“Белтелеком” увеличивает стоимость некоторых тарифов на услуги с 1 марта

16.02.2017 — Новости Экономики | Ляхавiцкi веснiк  
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&#8220;Белтелеком&#8221; увеличивает стоимость некоторых тарифов на услуги с 1 марта
РУП “Белтелеком” уведомляет абонентов о внесении изменений в некоторые тарифы на услуги.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте оператора, сообщает БЕЛТА. “С 1 марта 2017 года будет изменена стоимость некоторых услуг “Белтелекома”: услуг телеграфной связи, услуг международных телефонных соединений, пакетов услуг и справочно-информационных услуг. Изменения в стоимости коснутся также некоторых тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к сети интернет”, – говорится в сообщении.

Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году. Повышение тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, а также на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуги хостинга в 2017 году не планируется.
БЕЛТА.

 
 
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РУП “Белтелеком” уведомляет абонентов о внесении изменений в некоторые тарифы на услуги. Соответствующая информация размещена на официальном сайте...

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