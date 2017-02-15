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“Белтелеком” увеличивает стоимость некоторых тарифов на услуги с 1 марта
16.02.2017 — Новости Экономики | Ляхавiцкi веснiк
Соответствующая информация размещена на официальном сайте оператора, сообщает
Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году. Повышение тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, а также на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуги хостинга в 2017 году не планируется.
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РУП “Белтелеком” уведомляет абонентов о внесении изменений в некоторые тарифы на услуги. Соответствующая информация размещена на официальном сайте...
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