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Минск и Москва обсудили 20 вариантов разрешения нефтегазового спора

16.02.2017 10:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Россия согласовали очередной вариант разрешения нефтегазового конфликта. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, комментируя состоявшиеся на минувшей неделе переговоры в Москве.

«Согласовали и завизировали с коллегой [вице-премьером РФ Аркадием] Дворковичем проект протокола. Он сейчас проходит согласование в Москве», — сказал Семашко. Суть документа он не пояснил, уточнив лишь, что «это уже 20 вариант» такого протокола о намерениях.

9−12 февраля в Москве прошел очередной раунд переговоров «по вопросам белорусско-российского сотрудничества». В столице России находилась правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко.

Российская сторона настаивает на том, чтобы власти Беларуси погасили долги за газ в полном объеме, заявил 11 февраля министр энергетики России Александр Новак.

«В целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены», — сказал он.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона настаивает на том, чтобы власти Беларуси погасили долги за газ в полном объеме Читать полностью: https://news.tut.by/economics/531198.html

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