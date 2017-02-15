МИНСК, 16 фев — Sputnik. Вице-премьеры Беларуси и России Владимир Семашко и Аркадий Дворкович подготовили проект протокола, предусматривающего условия поставки газа и нефти в республику — документ в настоящее время рассматривается российской стороной, сообщил журналистам в четверг Семашко.



© Sputnik Юрий Сомов Роснефть поставит в Беларусь до 10,2 млн тонн нефти в 2017 году

"В прошлую пятницу мы составили проект протокола, завизировали его. Сейчас он находится на рассмотрении в руководстве России", — сказал белорусский вице-премьер.

Он также выразил надежду, что на следующей неделе он будет обнародован.

Семашко пояснил: проект протокола призван уладить спор между Беларусью и Россией в отношении стоимости газа и объемам поставок российской нефти в республику. При этом он не стал комментировать содержание документа.

Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак заявлял, что у сторон переговоров есть понимание того, что долги за поставленные в 2016 году энергоносители должны быть погашены. По информации российской стороны, Беларусь задолжала РФ за газ 550 миллионов долларов США.

Нефтегазовый спор между странами длится с начала прошлого года: тогда в Минске заявили, что цена российского газа для республики является несправедливой. Россия в ответ снизила беспошлинные поставки нефти в Беларусь, увязав данное решение с недоплатой за газ и недопоставками в РФ нефтепродуктов.