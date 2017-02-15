﻿ Беларусь будет поставлять продовольствие в Сирию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь будет поставлять продовольствие в Сирию

16.02.2017 11:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Беларусь отгрузила первую партию продовольствия для поставок в Сирию и рассчитывает уже весной на подписание крупных контрактов на экспорт мясной и молочной продукции в эту страну, сообщил начальник главного управления ВЭД министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Беларусь будет поставлять продовольствие в Сирию
© Sputnik Александр Кряжев
Беларусь хочет сохранить поставки продуктов в РФ на уровне 2016 года

"Сейчас восемь контейнеров продукции ушло на Сирию, это молочная продукция, которая в начале января была отгружена через Клайпедский порт, скоро она уже дойдет до потребителя", — сказал Богданов в четверг журналистам в Минске.

Он подчеркнул, что Сирия проявляет крайнюю заинтересованность в поставках белорусского продовольствия. "Они интересуются работой именно с Беларусью. Там сложная ситуация и специфические отношения с западными странами, а Беларусь всегда проявляла нейтральную позицию", — сказал Богданов.

По его словам, в апреле делегация Минсельхозпрода планирует выехать в этот регион на переговоры — они будут проходить в Бейруте (Ливия). Ожидается, что в ходе этих переговоров будут заключены экспортные контракты на поставки белорусского продовольствия в Сирию.

Богданов также отметил, что не так давно Беларусь представляла возможности своих перерабатывающих предприятий на специализированной выставке в Дубае (ОАЭ) и сегодня работает не только с Эмиратами, но и с другими странами региона Персидского залива и Африки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая партия продукции уже отгружена через Клайпедский порт и вскоре дойдет до потребителей, в апреле Минск рассчитывает провести переговоры и заключить крупные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минсельхозпрод: мы не находимся в "контрах" с Россельхознадзором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика