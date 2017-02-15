МИНСК, 16 фев — Sputnik. Беларусь отгрузила первую партию продовольствия для поставок в Сирию и рассчитывает уже весной на подписание крупных контрактов на экспорт мясной и молочной продукции в эту страну, сообщил начальник главного управления ВЭД министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.



© Sputnik Александр Кряжев Беларусь хочет сохранить поставки продуктов в РФ на уровне 2016 года

"Сейчас восемь контейнеров продукции ушло на Сирию, это молочная продукция, которая в начале января была отгружена через Клайпедский порт, скоро она уже дойдет до потребителя", — сказал Богданов в четверг журналистам в Минске.

Он подчеркнул, что Сирия проявляет крайнюю заинтересованность в поставках белорусского продовольствия. "Они интересуются работой именно с Беларусью. Там сложная ситуация и специфические отношения с западными странами, а Беларусь всегда проявляла нейтральную позицию", — сказал Богданов.

По его словам, в апреле делегация Минсельхозпрода планирует выехать в этот регион на переговоры — они будут проходить в Бейруте (Ливия). Ожидается, что в ходе этих переговоров будут заключены экспортные контракты на поставки белорусского продовольствия в Сирию.

Богданов также отметил, что не так давно Беларусь представляла возможности своих перерабатывающих предприятий на специализированной выставке в Дубае (ОАЭ) и сегодня работает не только с Эмиратами, но и с другими странами региона Персидского залива и Африки.