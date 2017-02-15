Автор: Галина ХИТРИКОВА.

На сегодня на территории бывшего могилевского завода искусственного волокна работает только пленочное производство. Выведенные из процесса остальные площади в течение 2017–2018 годов будут снесены. Процесс уже начался. На освободившейся территории планируют построить торгово-развлекательный комплекс. Об этом на состоявшейся пресс-конференции рассказал председатель Могилевского гор

исполкома Владимир Цумарев.

В случае реализации данного проекта, объект будет самым крупным из аналогичных в городе – его общая площадь составит порядка 100 тысяч м2. По словам руководителя города, в настоящее время обсуждается и согласовывается данное предложение с потенциальным инвестором.

Параллельно на объекте начат процесс разбора выведенных из производства производственных корпусов, демонтаж оборудования и подземных коммуникаций. Работающее на этой территории производство пленок будет перенесено на головную площадку ОАО «Могилевхимволокно».