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Торговый центр вместо завода

16.02.2017 — Новости Экономики | Могилевские ведомости  
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Торговый центр вместо заводаВерсия для печатиТорговый центр вместо заводаОтправить на e-mail
Автор: 
Галина ХИТРИКОВА.

На сегодня на территории бывшего могилевского завода искусственного волокна работает только пленочное производство. Выведенные из процесса остальные площади в течение 2017–2018 годов будут снесены. Процесс уже начался. На освободившейся территории планируют построить торгово-развлекательный комплекс. Об этом на состоявшейся пресс-конференции рассказал председатель Могилевского гор
исполкома Владимир Цумарев.

В случае реализации данного проекта, объект будет самым крупным из аналогичных в городе – его общая площадь составит порядка 100 тысяч м2. По словам руководителя города, в настоящее время обсуждается и согласовывается данное предложение с потенциальным инвестором.

Параллельно на объекте начат процесс разбора выведенных из производства производственных корпусов, демонтаж оборудования и подземных коммуникаций. Работающее на этой территории производство пленок будет перенесено на головную площадку ОАО «Могилевхимволокно».

 
 
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На сегодня на территории бывшего могилевского завода искусственного волокна работает только пленочное производство. Выведенные из процесса остальные площади в...

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