На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 февраля доллар укрепился к белорусскому рублю после вчерашнего снижения до годовых минимумов.

Доллар вырос на BYN0,0025 — до 1,8675 рубля.

Евро укрепился на BYN0,0072 — до 1,9788 рубля.

Российский рубль снизился на BYN0,0146 — до 3,2659 за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.