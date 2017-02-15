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На торгах 16 февраля у доллара - отскок
16.02.2017 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 февраля доллар укрепился к белорусскому рублю после вчерашнего снижения до годовых минимумов.
Доллар вырос на BYN0,0025 — до 1,8675 рубля.
Евро укрепился на BYN0,0072 — до 1,9788 рубля.
Российский рубль снизился на BYN0,0146 — до 3,2659 за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 февраля доллар укрепился к белорусскому рублю после вчерашнего снижения до годовых минимумов.
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