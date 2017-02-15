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Россельхознадзор снова обвинил Беларусь в нечестном реэкпорте
16.02.2017 12:50 — Новости Экономики | БДГ
Глава Россельхозназдора рассказал о введении нового запрета, касающегося Беларуси.
Сергей Данкверт во время выступления на Российско-уругвайском бизнес-форуме сообщил, что РФ закрыла транзит через Беларусь из 24 стран Африки.
«Наши коллеги из одной близлежащей страны используют интересные механизмы поставок в Россию, когда продукция европейская становится африканской. Мы через Беларусь закрыли транзит 24 африканских стран, которые не подтвердили отгрузку в Беларусь», - отметил Данкверт.
Глава Россельхознадзора также подчеркнул, что действия Беларуси нарушают конкуренцию и искажают российский рынок, делая его «ненастоящим».
Напомним, что 3 февраля Лукашенко поручил изучить возможность
Российское ведомство 9 февраля
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в декабре
Как сообщил сегодня начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, белорусское ведомство рассчитывает решить все вопросы с Россельхознадзором в спокойной и деловой обстановке.
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Глава Россельхозназдора рассказал о введении нового запрета, касающегося Беларуси.
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