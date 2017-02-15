Глава Россельхозназдора рассказал о введении нового запрета, касающегося Беларуси.

Сергей Данкверт во время выступления на Российско-уругвайском бизнес-форуме сообщил, что РФ закрыла транзит через Беларусь из 24 стран Африки.

«Наши коллеги из одной близлежащей страны используют интересные механизмы поставок в Россию, когда продукция европейская становится африканской. Мы через Беларусь закрыли транзит 24 африканских стран, которые не подтвердили отгрузку в Беларусь», - отметил Данкверт.

Глава Россельхознадзора также подчеркнул, что действия Беларуси нарушают конкуренцию и искажают российский рынок, делая его «ненастоящим».

Напомним, что 3 февраля Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. Все нападки и критику со стороны российского надзорного ведомства белорусская сторона отвергает, а самого главу ведомства обвиняют в лоббировании собственных корыстных интересов.

Российское ведомство 9 февраля отложило свой визит в Беларуси из-за опасений провокаций со стороны белорусской стороны. Беларусь, в свою очередь, гарантировала россиянам полную безопасность.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в декабре заявил : «Россельхознадзор» предъявляет к белорусской продукции необоснованно завышенные требования. Александр Лукашенко 12 декабря подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. А последний, в свою очередь, ранее раскритиковал Беларусь за недобросовестность, и поставил под сомнение качество многих товаров, которые наша страна экспортирует в Россию.

Как сообщил сегодня начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, белорусское ведомство рассчитывает решить все вопросы с Россельхознадзором в спокойной и деловой обстановке.