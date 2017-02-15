МИНСК, 16 фев – Sputnik. Белорусские экспортеры смогут осуществлять поставки льноволокна за пределы таможенной территории ЕАЭС только на основании разовых лицензий.



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Такое положение закреплено постановлением Совета министров Беларуси №129 от 14 февраля 2017 года.

Как пояснили Sputnik в Национальном центре правовой информации, документом установлено, что разовые лицензии на экспорт льноволокна будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром". При этом концерн будет обязан согласовывать заявление о выдаче экспортной лицензии при помещении под таможенную процедуру экспорта при наличии заключенного между концерном, Минсельхозпродом и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Административная процедура уже включена в единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и ИП.

В НЦПИ также отметили, что введение лицензирования экспорта не противоречит положениям норм ЕАЭС, так как принято в соответствии со статьей 47 Договора о создании ЕАЭС.

Основные положения документа вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.