Предприятия Министерства промышленности уже вышли из рецессии — по итогам прошлого года прирост объема промышленного производства составил 4,2% (по индексу физического объема), экспорт вырос на 3,2%, заявил журналистам вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в четверг перед итоговой коллегией Минпрома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В январе 2017 года прирост производства составил 13,2% к январю 2016-го, а экспорта — и вовсе 20%. «Цифры говорят о том, что мы начинаем выходить из этого затяжного кризиса», — уверен Семашко.

Отвечая на вопрос TUT.BY об ожиданиях реального сектора по итогам нашумевшего пятничного совещания , по путям вывода экономики из кризиса. «Сегодня главная проблема промышленности — нехватка оборотного капитала. Есть такой коэффициент — К2, обеспеченность собственным оборотным капиталом. Он по Министерству промышленности далеко-далеко от нормативов», — признал вице-премьер.

«По Минпрому я всегда привожу пример, хотя не всем банкирам и экономистам он нравится. За первую половину 2014 года предприятия системы Минпрома заработали 2,1 трлн рублей прибыли в тех деньгах. А весь 2014-й год закончили уже с чистым убытком в 5,3 трлн рублей. То есть за вторую половину года они проели и прибыль первого полугодия, и получили еще убыток. А 5,3 плюс 2,1 — это 7,4 трлн рублей (740 млн деноминированных рублей)», — рассказал Семашко.

Столько оборотного капитала реального сектора, уточнил он, было «съедено» за счет удержания курса белорусского рубля при падающем российском. «Курс начала года — 303−304 белорусских рубля за российский — стимулировал экспорт. Хватало денег на то, чтобы выходить на новый цикл воспроизводства, платить налоги, покупать сырье, обслуживать кредиты. Во второй половине мы сильно „укрепили“ — беру это в кавычки — белорусский рубль. Помните, почти в два раза. Это была неправильная политика. Мы три квартала тянули с принятием решения», — напомнил вице-премьер. В результате, продолжал он, Минпром в тот год в штуках вырос на 8,7% по объему поставок в Россию, в деньгах — упал на 29%. «Произошло высасывание оборотного капитала из Минпрома. Сегодня стоит задача восстановить этот капитал», — заявил Семашко.

Среди путей вице-премьер назвал выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и рентабельностью. Кстати, отметил он, в прошлом году рентабельность предприятий Минпрома выросла на 1,9 процентных пункта.

«Но так восполнить огромные потери 2014 года сложно. Доступный путь — кредиты. Мы очень радуемся тому, что уже ставка рефинансирования — 16%, а не 25%, что средняя ставка по кредиту за январь — уже 19,6%. Но все равно это очень большая ставка», — добавил Семашко, назвав приемлемой ставку «ближе к десяти процентам».

Семашко предположил, что тему того «как ускориться нашей банковской системе, чтобы ставка была приемлемой», продолжат на совещании у президента по итогам прошлого года и января (по информации TUT.BY, оно запланировано на 21 февраля). В том числе он подчеркнул важность вопроса стимулирования экспорта.

«Ресурсы пока дороговаты. Так что должна быть какая-то система поддержки со стороны государства. Нравится это кому-то или нет — система льготирования экспортных поставок», — рассказал он. В Беларуси такая система есть — и это не белорусское изобретение, такая поддержка есть во всем мире, подчеркнул вице-премьер.

Как ранее сообщалось, объем промышленного производства снизился за прошлый год на 0,4%, составив 79,4 млрд рублей. «О причинах вы сами знаете — одним из системообразующих концернов у нас Белнефтехим, а во второй половине прошлого года в два раза, а если говорить точно — на 5,5 млн тонн, были сокращены поставки нефти. Естественно, концерн недодал своей продукции», — уточнил вице-премьер. Если бы сырья было достаточно, то прирост составил бы 1−1,5%, добавил он. На нынешний год ситуация с поставками нефти остается неопределенной. При этом Беларуси при объеме собственной добычи около 1,6 млн тонн необходимо 7 млн тонн нефти для нужд внутреннего рынка, и 24 млн тонн — для полной загрузки двух НПЗ.