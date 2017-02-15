У Литвы больше нет возможностей остановить строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), поэтому все внимание следует уделять безопасности этой станции. Об этом заявил председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas, которое цитирует ru.delfi.lt.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Мы говорим, в первую очередь, о безопасности. Об остановке строительства станции, наверное, сколько бы мы ни пытались, говорить бесполезно, и, наверное, добиться этого невозможно, но не покупать электроэнергию всегда можно.

По словам спикера сейма, соседние страны понимают обеспокоенность Литвы безопасностью строящейся БелАЭС.

— Иногда в этих странах бывает так, что они вроде бы пытаются сомневаться, но когда мы начинаем говорить о небезопасности, все понимают. Все прекрасно помнят пример Чернобыля и поэтому не сомневаются, что должна быть обеспечена безопасность.

В то же время координирующий позицию и действия Литвы по поводу БелАЭС посол по особым поручениям Дарюс Дегутис в начале февраля заявил, что цель Литвы — добиваться остановки строительства станции.

Лидеры литовских парламентских партий на прошлой неделе договорились о более тесной координации блокирования поставок электроэнергии с БелАЭС.

Накануне литовский МИД выпустил англоязычную брошюру, где перечислил 10 причин не строить БелАЭС. С точки зрения Вильнюса, станцию компрометируют инциденты при ее строительстве, нахождение 16 европейских столиц в диапазоне радиационного воздействия, нетщательный выбор площадки для строительства и оценка сейсмических угроз, приглашение SEED миссий МАГАТЭ не в полном объеме, запоздалое проведение стресс-тестов, угроза для литовских рек и т.д.

До конца марта должен пройти третий раунд консультаций между экспертами Беларуси и Литвы по вопросу БелАЭС.