Минск и Москва, по данным белорусской стороны, вплотную приблизились к соглашению по нефтегазовому спору. Согласованный документ — уже двадцатый вариант.

Двадцатый вариант протокола по газу

Подписание протокола с Россией по нефтегазовому спору ожидается на следующей неделе, сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

По его словам, очередные переговоры с россиянами принесли плоды: был составлен проект протокола, который «завизировали нашими подписями с нашим визави — вице-премьером России Аркадием Дворковичем».

«Сейчас протокол находится на рассмотрении российского руководства. Я надеюсь, на следующей неделе он, возможно, увидит свет», — сказал Семашко.

Традиционно неизвестно, к чему пришли стороны. Семашко пояснил только, что протокол призван уладить спор между Беларусью и Россией в отношении стоимости газа и объемов поставок российской нефти в республику, пишет «Спутник» .

Белорусский чиновник также рассказал, что это уже «двадцатый вариант», сообщает БелаПАН .

Есть еще вопросы

Слова Семашко подтвердила и российская сторона. Правда, вице-премьер России Аркадий Дворкович был более осторожен в оценках.

«У нас окончательной договоренности нет, но, действительно, наши стороны сблизились в подходах, и сейчас мы находимся, скажем так, в стадии доклада руководству. Потому что остались моменты, которые требуют решения руководства стран», — приводит слова Дворковича РИА «Новости».

Российский чиновник подтвердил: текст согласован, он будет представлен руководству обеих стран. Но, добавил он, «это не означает, что стороны полностью согласились с текстом, потому что там остались, в этом тексте, вопросы, которые мы на своем уровне не имеем полномочий решить».

Договор и, по данным российского вице-премьера, находится на рассмотрении руководства России, но решений по документу пока нет.

Затянувшийся конфликт

Оплата долга за российский газ и его стоимости для Беларуси обсуждается с 2016 года. При этом, по заявлению российской стороны, задолженность Беларуси за газ уже достигла до 550 млн долларов.

Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси. Российская компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году 10,2 млн тонн нефти.

Власти Беларуси вновь озаботились поиском альтернативы российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу , повторив требование в начале 2017 года . Хорошим примером на какой стадии находятся сейчас белорусско-российские отношения в целом, да и нефтегазовый конфликт, является угроза официального лидера обратиться в суд за сокращение поставок нефти.