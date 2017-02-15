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Беларусь и Россия почти договорились по нефти и газу
16.02.2017 13:46 — Новости Экономики | БДГ
Минск и Москва, по данным белорусской стороны, вплотную приблизились к соглашению по нефтегазовому спору. Согласованный документ — уже двадцатый вариант.
Двадцатый вариант протокола по газу
Подписание протокола с Россией по нефтегазовому спору ожидается на следующей неделе, сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.
По его словам, очередные переговоры с россиянами принесли плоды: был составлен проект протокола, который «завизировали нашими подписями с нашим визави — вице-премьером России Аркадием Дворковичем».
«Сейчас протокол находится на рассмотрении российского руководства. Я надеюсь, на следующей неделе он, возможно, увидит свет», — сказал Семашко.
Традиционно неизвестно, к чему пришли стороны. Семашко пояснил только, что протокол призван уладить спор между Беларусью и Россией в отношении стоимости газа и объемов поставок российской нефти в республику,
Белорусский чиновник также рассказал, что это уже «двадцатый вариант»,
Есть еще вопросы
Слова Семашко подтвердила и российская сторона. Правда, вице-премьер России Аркадий Дворкович был более осторожен в оценках.
«У нас окончательной договоренности нет, но, действительно, наши стороны сблизились в подходах, и сейчас мы находимся, скажем так, в стадии доклада руководству. Потому что остались моменты, которые требуют решения руководства стран», —
Российский чиновник подтвердил: текст согласован, он будет представлен руководству обеих стран. Но, добавил он, «это не означает, что стороны полностью согласились с текстом, потому что там остались, в этом тексте, вопросы, которые мы на своем уровне не имеем полномочий решить».
Договор и, по данным российского вице-премьера, находится на рассмотрении руководства России, но решений по документу пока нет.
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Минск и Москва, по данным белорусской стороны, вплотную приблизились к соглашению по нефтегазовому спору. Согласованный документ — уже двадцатый вариант....
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