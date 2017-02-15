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За акцию на встрече контактной группы по Украине в Минске россиянин получил 5 суток ареста

16.02.2017 13:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российский активист, который пытался сорвать пресс-конференцию представителя ОБСЕ на переговорах контактной группы по Украине 15 февраля, приговорен к 5 суткам ареста. Такое решение принял суд Ленинского района столицы.

Как рассказал порталу TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский, протоколы на нарушителя составили сотрудники Ленинского РУВД:

— Были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Они уже направлены в суд Ленинского района.

Как выяснил портал TUT.BY, сегодня в 12.30 начался суд.

«На основании ч.1 ст. 23.34 КоАП гражданин был подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 5 суток», — сообщила порталу официальный представитель Минского городского суда Анастасия Шильвян.

По ее словам, в суд поступил только один протокол об административном правонарушении. Материалов по другим участникам акции к ним не поступало.

Напомним, инцидент произошел 15 февраля во время пресс-конференции спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам очередных переговоров трехсторонней контактной группы по Украине.

Активисты незарегистрированной националистической партии «Другая Россия» (бывшая нелегальная Национал-большевистская партия) попытались сорвать мероприятие. В момент выхода Сайдика к СМИ два парня и две девушки начали выкрикивать лозунги «Другая Россия!», «Руки прочь от Донбасса!», «Порошенко — убийца!» и «Донбасс — в состав России!». Они также разбрасывали листовки. Представитель ОБСЕ покинул помещение, но потом все же выступил перед прессой.

По информации МИД, у активистов были паспорта граждан России, а также журналистские удостоверения издания «Русская планета». В итоге с места мероприятия их удалили правоохранители.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве ситуацию расценили как «сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки».

 
 
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В отношении парня ранее милиция составила протоколы о мелком хулиганстве и нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

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