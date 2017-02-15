Кремль не рассматривает возможность введения визового режима с Беларусью. Об этом 16 февраля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, такая тема не рассматривается», — цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, о возможности восстановления государственной границы между Беларусью и Россией заговорили после введения нашей страной пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 9 января.

1 февраля стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону.

Белорусский президент 3 февраля заявил, что данное решение может «вылиться в серьезный конфликт». И отметил, что Минск при этом будет «адекватно отвечать в том, что касается экономики, таможенных дел и вообще контроля границ».

ФСБ России поясняла , что введение пограничной зоны направлено «на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей» и осуществлено «в целях создания необходимых условий надежной охраны государственной границы».

Посол России в Беларуси Александр Суриков объяснил данное решение наличием «злых людей, настроенных против россиян». Белорусов, заверил он, это никаким обюразом не коснется.

— Как въезжали граждане Беларуси на территорию РФ и граждане России на территорию Беларуси, так и будет. Никаких ограничений нет. Но граждане третьих стран должны понимать, попадая в пограничную зону, что будут вопросы.

Согласно последнему соцопросу , проведенному в феврале ВЦИОМ, 78% россиян считают, что стране надо вводить визовый режим с Беларусью.