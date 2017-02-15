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Песков: Кремль не рассматривает введение виз для Беларуси
16.02.2017 14:15 — Новости Экономики | Tut.by
Кремль не рассматривает возможность введения визового режима с Беларусью. Об этом 16 февраля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, такая тема не рассматривается», — цитирует РИА Новости Пескова.
Напомним, о возможности восстановления государственной границы между Беларусью и Россией заговорили после введения нашей страной пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств. Соответствующий указ Александр Лукашенко
1 февраля стало известно о том, что Россия
Белорусский президент 3 февраля заявил, что данное решение может «вылиться в серьезный конфликт». И отметил, что Минск при этом будет «адекватно отвечать в том, что касается экономики, таможенных дел и вообще контроля границ».
ФСБ России
Посол России в Беларуси Александр Суриков
— Как въезжали граждане Беларуси на территорию РФ и граждане России на территорию Беларуси, так и будет. Никаких ограничений нет. Но граждане третьих стран должны понимать, попадая в пограничную зону, что будут вопросы.
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О возможности восстановления государственной границы между Беларусью и Россией заговорили после введения нашей страной пятидневного безвизового режима для...
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