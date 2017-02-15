﻿ Правительство определило, как посольства должны "продвинуть" экспорт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Правительство определило, как посольства должны "продвинуть" экспорт

16.02.2017 15:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Правительство Беларуси постановлением №138 от 15 февраля 2017 года определило ключевые показатели эффективности работы по экспорту товаров на текущий год, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

Правительство определило, как посольства должны "продвинуть" экспорт
© Sputnik Всеволод Тарасевич
Евросоюз отменил квоты на белорусский текстиль

Показатели разработаны с целью добиться в текущем году прироста экспорта товаров и услуг на 3,8% по сравнению с 2016 годом – такой целевой показатель закреплен в официальном макропрогнозе.

Согласно постановлению правительства поставки белорусской продукции и услуг в Азербайджан должны вырасти в 2017 году на 20%, экспорт в Китай – на 15%. Для Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Турции, Финляндии, Швейцарии, Болгарии, Вьетнама, Монголии, Эфиопии показатель прироста утвержден на уровне 10%. 

Поставки в РФ, США, Кубу, Кыргызстан, Австрию, Венгрию, Румынию, Нигерию и ряд других стран должны увеличиться на 5%. 

Правительство поручило главам загранучреждений Беларуси, должностным лицам, закрепленным за странами обеспечить ежемесячное увеличение объемов экспорта товаров. 

Контроль за выполнением постановления возложен на МИД Беларуси, который ежеквартально будет отчитываться перед правительством по экспортной тематике.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставки в Азербайджан должны вырасти на 20%, в Китай – на 15%, в Россию – на 5%. Контролировать выполнение показателей будет МИД.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Каждый второй белорус считает, что его права никогда не нарушались
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика