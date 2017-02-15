МИНСК, 16 фев – Sputnik. Правительство Беларуси постановлением №138 от 15 февраля 2017 года определило ключевые показатели эффективности работы по экспорту товаров на текущий год, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.



© Sputnik Всеволод Тарасевич Евросоюз отменил квоты на белорусский текстиль

Показатели разработаны с целью добиться в текущем году прироста экспорта товаров и услуг на 3,8% по сравнению с 2016 годом – такой целевой показатель закреплен в официальном макропрогнозе.

Согласно постановлению правительства поставки белорусской продукции и услуг в Азербайджан должны вырасти в 2017 году на 20%, экспорт в Китай – на 15%. Для Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Турции, Финляндии, Швейцарии, Болгарии, Вьетнама, Монголии, Эфиопии показатель прироста утвержден на уровне 10%.

Поставки в РФ, США, Кубу, Кыргызстан, Австрию, Венгрию, Румынию, Нигерию и ряд других стран должны увеличиться на 5%.

Правительство поручило главам загранучреждений Беларуси, должностным лицам, закрепленным за странами обеспечить ежемесячное увеличение объемов экспорта товаров.

Контроль за выполнением постановления возложен на МИД Беларуси, который ежеквартально будет отчитываться перед правительством по экспортной тематике.