Руководители предприятий Министерства промышленности до конца февраля должны подготовить планы по выводу заработной платы на уровень 500 долларов. Такое поручение дал министр промышленности Виталий Вовк на итоговой коллегии ведомства, сообщает БЕЛТА .

«Заработная плата на конец 2017 года должна достигнуть $ 500. Предприятиям необходимо подготовить планы по выходу зарплаты на $ 500 и до конца февраля представить их в министерство», — отметил Виталий Вовк.

Также, по его словам, необходимо под персональную ответственность обеспечить выполнение взятых на себя обязательств по утвержденным бизнес-планам социально-экономического развития в каждом периоде отчетности года.

Виталий Вовк констатировал, что руководителями предприятий разработаны и защищены в Минпроме стратегии развития на 2016−2020 годы и в перспективе до 2030 года. «Первый год реализации стратегий — 2016-й — показал, что большинство их не выполняет. Но никто не откорректировал и не внес изменения в стратегии. Необходимо их пересмотреть с учетом итогов работы в 2016 году с целью достижения запланированных конечных результатов к 2020 году», — подчеркнул министр.

О том, что зарплата в 500 долларов это «не заоблачная цифра и не популизм», на встрече с экспертами и журналистами заявил президент .

«Скептикам в правительстве», которые говорят о невозможности достижения такого уровня зарплаты, президент посоветовал «сложить портфель» и уйти.

Как известно, средняя зарплата за декабрь по стране превысила 400 долларов, однако нужно учитывать, что она, как правило, содержит годовые бонусы и выплаты работникам. В январе получки белорусов традиционно снижаются. В ноябре же прошлого года в среднем мы зарабатывали 370 долларов.