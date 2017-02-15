МИНСК, 16 фев — Sputnik. Белорусская нефтяная компания заключила контракт о закупке в Иране 80 тысяч тонн нефти, которая будет доставлена в Беларусь сначала водным, а затем железнодорожным путем, сообщили Sputnik источники в нефтетрейдерских кругах республики и участники белорусского рынка нефтепереработки.

Сделка заключена с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), объем партии составляет 80 тысяч тонн, что примерно соответствует одному танкеру. Предполагается, что нефть будет доставлена по морю в один из портов, с которым работают белорусские нефтетрейдеры. В порту будет осуществлена ее перевалка в железнодорожные цистерны, и далее иранская нефть проследует по железной дороге на один из белорусских НПЗ. По предварительным данным, отгрузка может начаться через несколько дней.

Собеседники агентства заметили, что пока нет полной ясности, с каким портом будет работать белорусская сторона и какой из заводов будет эту нефть перерабатывать. Предполагается, что это может быть порт Одесса на Черном море и дальнейшая переработка на Мозырском НПЗ, либо порт Вентспилс на Балтике и переработка в ОАО "Нафтан".

В то же время собеседники агентства отмечают, что некоторое время назад Беларусь уже закупила аналогичную партию нефти в Азербайджане, осуществила ее перевалку в порту Одессы и переработала на МНПЗ. Кроме того, Мозырский завод уже имеет опыт работы с венесуэльской нефтью. За 2016 год азербайджанская Socar поставила в Беларусь около 500 тысяч тонн нефти по такой схеме.

В концерне "Белнефтехим" Sputnik официально не подтвердили факт заключения контракта с NIOC. "Мы продолжаем работу над выполнением поручения президента о привлечении в Беларусь альтернативной нефти", — в то же время заметили в концерне.

Как ранее сообщалось, РФ из-за газового долга ограничила поставки нефти для Беларуси в 2016 году до 18 миллионов тонн при плане поставок в 24 миллиона тонн. На 2017 год РФ не исключает сокращение поставок до 18 миллионов тонн вместо плановых 24 миллионов тонн. Также обсуждаются варианты секвестра поставок до 12-16 миллионов тонн на год.

Ранее с иранской нефтью Беларусь не работала. Республика свернула участие в нефтедобывающем проекте в Иране много лет назад из-за санкций США. Участие в проекте осуществлялось путем разработки нефтяного месторождения, продажи добытой нефти и разделения прибыли пропорционально доле белорусской и иранской сторон в совместном предприятии.