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Уникальный рецепт для делового человека
16.02.2017 15:50 — Новости Экономики | БДГ
Для того, кто работает в плотном графике, бывает сложно даже найти время на посещение кафе, однако есть альтернативы…
Одним из любимых блюд давно стали обычные чипсы, их, конечно, можно купить, но – кто его знает, что таится в составе содержимого пакетика. Мы предлагаем сделать лакомство самим, причем за самое короткое время. Пошаговый рецепт предлагаем прочесть на сайте
Как сделать чипсы в микроволновке за 5 минут – пошаговый рецепт
В отличие от магазинных домашние чипсы, сделанные в микроволновке, не содержат глутамата натрия, химических ароматизаторов и вкусовых добавок. В составе кроме картошки будут только выбранные вами специи, соль и масло. Или вообще только картофель. Получится натуральный продукт, на приготовление которого уйдет не больше 10-ти минут. Точное время зависит от мощности устройства.
Для чипсов нужна старая твердая картошка желательно с невысоким содержанием крахмала. Молодые и мягкие клубни не дают нужного хруста.
Ингредиенты:
Можно готовить чипсы без масла, просто выложив заготовки на 5-м этапе на тарелку, застеленную рукавом для запекания. Но получится довольно сухо, вкус будет сильно отличаться от чипсов, продающихся в магазине.
Рецепт чипсов в микроволновке
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Для того, кто работает в плотном графике, бывает сложно даже найти время на посещение кафе, однако есть альтернативы…
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