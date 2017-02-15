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Уникальный рецепт для делового человека

16.02.2017 15:50 — Новости Экономики | БДГ  
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Для того, кто работает в плотном графике, бывает сложно даже найти время на посещение кафе, однако есть альтернативы…

Одним из любимых блюд давно стали обычные чипсы, их, конечно, можно купить, но – кто его знает, что таится в составе содержимого пакетика. Мы предлагаем сделать лакомство самим, причем за самое короткое время. Пошаговый рецепт предлагаем прочесть на сайте КартоФан.

Как сделать чипсы в микроволновке за 5 минут – пошаговый рецепт

В отличие от магазинных домашние чипсы, сделанные в микроволновке, не содержат глутамата натрия, химических ароматизаторов и вкусовых добавок. В составе кроме картошки будут только выбранные вами специи, соль и масло. Или вообще только картофель. Получится натуральный продукт, на приготовление которого уйдет не больше 10-ти минут. Точное время зависит от мощности устройства.

Для чипсов нужна старая твердая картошка желательно с невысоким содержанием крахмала. Молодые и мягкие клубни не дают нужного хруста.

Ингредиенты:

  • картошка – 2-3 штуки (средняя);
  • соль – по вкусу (необязательно);
  • приправы и специи – по вкусу (необязательно);
  • растительное масло – 1 столовая ложка (необязательно).

Можно готовить чипсы без масла, просто выложив заготовки на 5-м этапе на тарелку, застеленную рукавом для запекания. Но получится довольно сухо, вкус будет сильно отличаться от чипсов, продающихся в магазине.

Рецепт чипсов в микроволновке

  1. Помытую картошку очистить от кожуры.
  2. Мякоть нарезать как можно тоньше. Максимальная толщина заготовок – 2 мм, иначе чипсы не будут хрустеть. Порезать картошку тоненькими ломтиками можно на овощерезке, чисткой для овощей или кухонным комбайном. Правильно сделать это ножом могут только опытные кулинары
  3. Чем тоньше ломтики, тем сильнее хруст
  4. Полученные ломтики промыть холодной водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала.
  5. Добавить соль и специи по вкусу. Влить растительное масло. Перемешать заготовки, оставить на 2-3 минуты, чтобы они пропитались маслом и специями.
  6. Застелить большую тарелку или другую пригодную для микроволновки форму куском рукава для запекания или бумагой для выпечки (пергаментом). Куски материала не должны свисать с тарелки, это помеха вращению. Если рукава или бумаги для запекания нет, можно просто смазать тарелку растительным маслом.
  7. Выложить картофельные ломтики в один слой (обязательно) на застеленную или смазанную форму.
  8. Поставить тарелку с будущими чипсами в микроволновку, выставить максимальную мощность. Включить устройство на 3-3,5 минуты (при мощности 700 Вт).
  9. Вынуть тарелку. Перевернуть чипсы на другую сторону для равномерной прожарки. Обратно вернуть тарелку в микроволновую печь и включить на 1,5-2 минуты. Точное время приготовления чипсов в микроволновке зависит от мощности устройства. Когда ломтики становятся слегка коричневыми, их нужно переворачивать на другую сторону или вынимать.
  10. После остывания домашние чипсы можно посыпать приправами или подавать как есть.
 
 
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Для того, кто работает в плотном графике, бывает сложно даже найти время на посещение кафе, однако есть альтернативы…

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