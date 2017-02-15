Для того, кто работает в плотном графике, бывает сложно даже найти время на посещение кафе, однако есть альтернативы…

Одним из любимых блюд давно стали обычные чипсы, их, конечно, можно купить, но – кто его знает, что таится в составе содержимого пакетика. Мы предлагаем сделать лакомство самим, причем за самое короткое время. Пошаговый рецепт предлагаем прочесть на сайте КартоФан .

Как сделать чипсы в микроволновке за 5 минут – пошаговый рецепт

В отличие от магазинных домашние чипсы, сделанные в микроволновке, не содержат глутамата натрия, химических ароматизаторов и вкусовых добавок. В составе кроме картошки будут только выбранные вами специи, соль и масло. Или вообще только картофель. Получится натуральный продукт, на приготовление которого уйдет не больше 10-ти минут. Точное время зависит от мощности устройства.

Для чипсов нужна старая твердая картошка желательно с невысоким содержанием крахмала. Молодые и мягкие клубни не дают нужного хруста.

Ингредиенты:

картошка – 2-3 штуки (средняя);

соль – по вкусу (необязательно);

приправы и специи – по вкусу (необязательно);

растительное масло – 1 столовая ложка (необязательно).

Можно готовить чипсы без масла, просто выложив заготовки на 5-м этапе на тарелку, застеленную рукавом для запекания. Но получится довольно сухо, вкус будет сильно отличаться от чипсов, продающихся в магазине.

Рецепт чипсов в микроволновке