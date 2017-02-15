|
Иран вместо Азербайджана. Беларусь ищет альтернативу российской нефти
16.02.2017 16:12 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская нефтяная компания (БНК) приобретает 80 тыс. тонн нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная иранская нефтяная компания NIOC), сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. Как отмечает агентство, сделка стала первой для Минска по покупке иранской нефти.
Нефть из Ирана, по сведениям Reuters, была продана польской «дочке» БНК — компании Beloil Polska. Нефть прибудет в Одесский порт или латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Беларусь, уточняют два источника Reuters, знакомых с ситуацией, пишет
Получить комментарий в БНК и Beloil Polska пока не удалось. Источник знакомый с процессом закупки нефти в Беларуси порекомендовал TUT.BY обращаться в концерн «Белнефтехим», который регулирует все процессы покупки сырья. Там сказали, что БНК не входит в состав концерна. Вместе с тем в «Белнефтехиме» отметили, что «концерн продолжает работу по выполнению поручения президента по поставкам альтернативной нефти не белорусские нефтеперерабатывающие заводы».
В октябре прошлого года
Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок нефти из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой. В январе Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская нефтяная компания (БНК) приобрела 80 тыс. тонн нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная иранская нефтяная компания NIOC), сообщает Reuters со ссылкой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии