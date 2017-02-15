Белорусская нефтяная компания (БНК) приобретает 80 тыс. тонн нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная иранская нефтяная компания NIOC), сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. Как отмечает агентство, сделка стала первой для Минска по покупке иранской нефти.





Нефть из Ирана, по сведениям Reuters, была продана польской «дочке» БНК — компании Beloil Polska. Нефть прибудет в Одесский порт или латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Беларусь, уточняют два источника Reuters, знакомых с ситуацией, пишет РБК .

Получить комментарий в БНК и Beloil Polska пока не удалось. Источник знакомый с процессом закупки нефти в Беларуси порекомендовал TUT.BY обращаться в концерн «Белнефтехим», который регулирует все процессы покупки сырья. Там сказали, что БНК не входит в состав концерна. Вместе с тем в «Белнефтехиме» отметили, что «концерн продолжает работу по выполнению поручения президента по поставкам альтернативной нефти не белорусские нефтеперерабатывающие заводы».

В октябре прошлого года появилась информация о поставке 84,7 тыс. тонн азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ. По данным Reuters, Беларусь в 2016 году импортировала в общей сложности 560 тысяч тонн сырой нефти сортов Azeri Light и CPC Blend. Но эти поставки остановились в январе этого года, так как Беларусь искала другие варианты замены российской нефти Urals.

Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок нефти из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой. В январе Александр Лукашенко потребовал от белорусского правительства найти альтернативные источники нефтяных поставок. Позже белорусский лидер сказал, что между Минском и Москвой была договоренность о поставках нефти из России в Беларусь на 24 млн т ежегодно, но потом «до 18 млн сократили, а вообще говорят, 12 млн будем поставлять».