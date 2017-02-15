Производство металлоизделий наладит новый резидент свободной экономической зоны «Брест», сообщили БЕЛТА в администрации СЭЗ.





В качестве резидента СЭЗ зарегистрировано ООО «МОТ». Представители совместной польско-украинской компании намерены создать в Бресте производство, на котором будут выпускаться валы, корпуса, фланцы, шайбы для трубных систем в пищевой промышленности, насосов, промышленных шуруповертов. Согласно бизнес-плану, объем вложенных инвестиций составит 500 тысяч евро. В настоящее время ведется подбор оптимальных площадей для размещения нового предприятия.

Администрация свободной экономической зоны ведет переговоры еще с рядом компаний из Польши, Германии, России, которые рассматривают возможности для вложения своего капитала. Представители этих стран являются основными партнерами брестской инвестиционной площадки. В настоящее время СЭЗ включает 73 резидента из-за рубежа и Беларуси.

По итогам прошлого года в экономическую зону поступило 59,3 миллиона долларов иностранных инвестиций, в том числе прямых — 47,6 миллионов долларов. Объем экспорта составил 537 миллионов долларов, что на 10% выше уровня 2015-го. Свою продукцию предприятия отправляли в 63 страны мира. Было открыто 7 новых рынков сбыта. Впервые поставки осуществлялись в Бразилию, Индию, Ливан, Норвегию, Оман, Саудовскую Аравию, Эквадор. Отечественные производители отгружали туда детские игрушки, ткани, одежду, профили ПВХ.