МИНСК, 16 фев – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом на 7,3%, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдается уже много месяцев подряд. Для сравнения, в январе-ноябре 2016 года они снизились на 7,5%, по итогам 10 месяцев снижение составило 7,3%.

По данным Белстата, в структуре денежных доходов на долю оплаты труда пришлось 61,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, заняли 8,4%, на долю трансфертов населению (пенсии, пособия, стипендии и т.д.) пришлось еще – 23,9%.

Реальные денежные доходы – это все денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на инфляцию в стране.

Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в 2016 году по отношению к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к 2014 году.