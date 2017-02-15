﻿ Реальные доходы белорусов за 2016 год упали на 7,3%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Реальные доходы белорусов за 2016 год упали на 7,3%

16.02.2017 16:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом на 7,3%, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

Реальные доходы белорусов за 2016 год упали на 7,3%
© Фото:
"Минималка" в странах Евросоюза

Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдается уже много месяцев подряд. Для сравнения, в январе-ноябре 2016 года они снизились на 7,5%, по итогам 10 месяцев снижение составило 7,3%. 

По данным Белстата, в структуре денежных доходов на долю оплаты труда пришлось 61,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, заняли 8,4%, на долю трансфертов населению (пенсии, пособия, стипендии и т.д.) пришлось еще – 23,9%. 

Реальные денежные доходы – это все денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на инфляцию в стране.

Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в 2016 году по отношению к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к 2014 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Падение реальных денежных доходов отмечалось на протяжении последних месяцев года. В целом за год в структуре доходов на долю зарплат пришлось около 62%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
500 тысяч евро инвестиций. Новый резидент СЭЗ "Брест" будет производить металлоизделия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика