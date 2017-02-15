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Оппозиция пришла на приемы по декрету о тунеядстве к "десанту Администрации президента"
16.02.2017 18:33 — Новости Экономики | Tut.by
Некоторые лидеры оппозиции воспользовались возможностью пообщаться с представителями руководства Администрации президента, которые сегодня провели необычный тематический прием по декрету о тунеядстве.
Сопредседатели «Говори правду» Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев отправились в Жодино на встречу с главой администрации Натальей Кочановой. Активисты кампании пошли на приемы и к другим чиновникам. Встреча с Кочановой продолжалась около 50 минут, рассказал TUT.BY Дмитриев.
— Мы передали беспокойства людей, высказанные на общественных слушаниях в Минске, Речице и ряде других городов. Этот декрет нужно отменять, он бьет по людям и не дает никакой прибыли государству. На его администрирование уйдет больше денег, чем получит бюджет.
Глава Администрации не согласились с политиками и поддержала декрет. Но, по словам Дмитриева, согласилась, что документ должен меняться.
— Мы выступили за то, чтобы он менялся быстрее, чтобы никаких санкций к людям не применялось, тем более 15 суток. Это все нужно забыть как страшный сон.
Разговор, по словам политика, был конструктивным и проходил в дружелюбной, раскованной атмосфере.
— Мы предложили, чтобы такие «десанты» были регулярными и тематическими: по здравоохранению, образованию… Очевидно, что в главных отраслях сегодня нужны реформы. Это могло бы стать уверенным шагом к национальному диалогу. Она в принципе поддержала нашу позицию, сказала, что надо подумать, как это организовать.
Лидеры ОГП Анатолий Лебедько и БХД Виталий Рымашевский отправились в администрацию Московского района столицы на прием к помощнику президента — главному инспектору по Минску Александру Якобсону.
Рымашевский с соратницей по БХД Ольгой Ковальковой пытались донести до него, что декрет ведет к росту социальной напряженности.
— Адказ быў такі: дзякуй за прапанову, пажывем пабачым. Было перафразавана тое, што казаў Лукашэнка: будуць людзі плаціць — налог будзе дзейнічаць, будуць пратэставаць — ен не будзе дзейнічаць. Вось такую выснову я вынес. Якабсон выслухаў. Што тычыцца яго дарадцаў, чалавек 10, яны казалі, што у нас ў краіне ўсе добра.
Анатолий Лебедько рассказал, что пришел к Якобсону «с конструктивными предложениями».
— Мы готовы организовать для Якобсона и других тренинг, как организовывать обсуждения подзаконных актов, прежде чем предавать им юридическую силу. То, что они делают теперь, надо было делать в 2014 году. Второе, чтобы он подготовил аналитическую записку по итогам приема и предложил Александру Лукашенко воспользоваться его правом обратиться в Конституционный суд, чтобы они рассмотрел декрет № 3 на предмет соответствия Конституции. И самое идеальное, быстро и прямо — это чтобы власть сказала, мы отменяем, мы совершили ошибку. Потому что сильная власть признает ошибки.
Напомним, Наталья Кочанова
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Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев отправились в Жодино на встречу с главой администрации Натальей Кочановой. Виталий Рымашевский и Анатолий Лебедько поехали к...
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