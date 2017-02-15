Некоторые лидеры оппозиции воспользовались возможностью пообщаться с представителями руководства Администрации президента, которые сегодня провели необычный тематический прием по декрету о тунеядстве.

Сопредседатели «Говори правду» Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев отправились в Жодино на встречу с главой администрации Натальей Кочановой. Активисты кампании пошли на приемы и к другим чиновникам. Встреча с Кочановой продолжалась около 50 минут, рассказал TUT.BY Дмитриев.



Фото из фейбсука Андрея Дмитриева

— Мы передали беспокойства людей, высказанные на общественных слушаниях в Минске, Речице и ряде других городов. Этот декрет нужно отменять, он бьет по людям и не дает никакой прибыли государству. На его администрирование уйдет больше денег, чем получит бюджет.

Глава Администрации не согласились с политиками и поддержала декрет. Но, по словам Дмитриева, согласилась, что документ должен меняться.

— Мы выступили за то, чтобы он менялся быстрее, чтобы никаких санкций к людям не применялось, тем более 15 суток. Это все нужно забыть как страшный сон.

Разговор, по словам политика, был конструктивным и проходил в дружелюбной, раскованной атмосфере.

— Мы предложили, чтобы такие «десанты» были регулярными и тематическими: по здравоохранению, образованию… Очевидно, что в главных отраслях сегодня нужны реформы. Это могло бы стать уверенным шагом к национальному диалогу. Она в принципе поддержала нашу позицию, сказала, что надо подумать, как это организовать.

Лидеры ОГП Анатолий Лебедько и БХД Виталий Рымашевский отправились в администрацию Московского района столицы на прием к помощнику президента — главному инспектору по Минску Александру Якобсону.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Рымашевский с соратницей по БХД Ольгой Ковальковой пытались донести до него, что декрет ведет к росту социальной напряженности.

— Адказ быў такі: дзякуй за прапанову, пажывем пабачым. Было перафразавана тое, што казаў Лукашэнка: будуць людзі плаціць — налог будзе дзейнічаць, будуць пратэставаць — ен не будзе дзейнічаць. Вось такую выснову я вынес. Якабсон выслухаў. Што тычыцца яго дарадцаў, чалавек 10, яны казалі, што у нас ў краіне ўсе добра.

Анатолий Лебедько рассказал, что пришел к Якобсону «с конструктивными предложениями».

— Мы готовы организовать для Якобсона и других тренинг, как организовывать обсуждения подзаконных актов, прежде чем предавать им юридическую силу. То, что они делают теперь, надо было делать в 2014 году. Второе, чтобы он подготовил аналитическую записку по итогам приема и предложил Александру Лукашенко воспользоваться его правом обратиться в Конституционный суд, чтобы они рассмотрел декрет № 3 на предмет соответствия Конституции. И самое идеальное, быстро и прямо — это чтобы власть сказала, мы отменяем, мы совершили ошибку. Потому что сильная власть признает ошибки.

Напомним, Наталья Кочанова решила провести выездные приемы под руководством Администрации президента, помощниками президента «с учетом возросшего количества обращений граждан по вопросам реализации норм декрета № 3».