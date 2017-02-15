Пресненский суд Москвы привлек в качестве соответчика пресс-секретаря МИД России Марию Захарову по иску агентства Regnum с требованием опровергнуть распространенную ранее информацию о том, что в статьях этого СМИ белорусов называли «недонародом», сообщает ТАСС .

Поводом для обращения в суд послужило высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на брифинге 27 декабря 2016 года о том, что арестованные в Беларуси за разжигание национальной розни авторы агентства Regnum использовали в своих публикациях слово «недонарод».

— Мы разделяем то, что было сказано послом, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов, — это недопустимо.



Мария Захарова. Фото: Reuters

Regnum возмутились словами Захаровой. Там не оспаривали, что Беларусь в их статьях называли «недогосударством», но оспорили упоминание «недонарода» в отношении белорусов.

О привлечении Захаровой просили представители истца. «Оспариваемое нами высказывание принадлежит именно Захаровой, поэтому мы ходатайствуем о ее привлечении к слушаниям дела», — сказал юрист Regnum Валерий Шахов.

Представитель МИД в суде возражал против привлечения Захаровой к делу. «Мы возражаем не только против привлечения Захаровой, но и против самого принятия иска как поданного неправомерно», — сказал юрист ведомства.

Суд обязал представителя МИД известить Захарову о привлечении ее в качестве соответчика и предоставить ей выбор — явиться на заседание или представить письменное заявление о нежелании лично участвовать в процессе. В связи с необходимостью известить нового ответчика суд перенес продолжение досудебной подготовки на 3 марта.

Как ранее сообщалось, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент Regnum Сергей Шиптенко. Они проходят по уголовному делу о разжигании национальной розни.

Посол России в Беларуси Александр Суриков осудил задержанных , указав на их радикализм и на то, что они вбивали клинья в дружбу белорусов и россиян. Тогда агентство Regnum пожаловалось на посла в МИД России, спикер которого Мария Захарова, поддержала дипломата.