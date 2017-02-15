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В Москве начался суд по иску к пресс-секретарю МИД России за критику антибелорусских статей
16.02.2017 19:03 — Новости Экономики | Tut.by
Пресненский суд Москвы привлек в качестве соответчика пресс-секретаря МИД России Марию Захарову по иску агентства Regnum с требованием опровергнуть распространенную ранее информацию о том, что в статьях этого СМИ белорусов называли «недонародом», сообщает
Поводом для обращения в суд послужило
— Мы разделяем то, что было сказано послом, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов, — это недопустимо.
Regnum возмутились словами Захаровой. Там не оспаривали, что Беларусь в их статьях называли «недогосударством», но оспорили упоминание «недонарода» в отношении белорусов.
О привлечении Захаровой просили представители истца. «Оспариваемое нами высказывание принадлежит именно Захаровой, поэтому мы ходатайствуем о ее привлечении к слушаниям дела», — сказал юрист Regnum Валерий Шахов.
Представитель МИД в суде возражал против привлечения Захаровой к делу. «Мы возражаем не только против привлечения Захаровой, но и против самого принятия иска как поданного неправомерно», — сказал юрист ведомства.
Суд обязал представителя МИД известить Захарову о привлечении ее в качестве соответчика и предоставить ей выбор — явиться на заседание или представить письменное заявление о нежелании лично участвовать в процессе. В связи с необходимостью известить нового ответчика суд перенес продолжение досудебной подготовки на 3 марта.
Как ранее сообщалось, в начале декабря Следственный комитет
Посол России в Беларуси Александр Суриков
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Суд привлек соответчиком пресс-секретаря МИД РФ по иску агентства Regnum с требованием опровергнуть слова о том, что в статьях этого СМИ белорусов называли...
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