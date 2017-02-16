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Недвижимость, как музыка — меняет мир. Объявлен старт премии Realt Golden Key 2017!
16.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Уже третий раз строительные компании и риэлтерские организации Беларуси сойдутся в честной борьбе за право называться лучшими на рынке в рамках профессиональной премии в сфере недвижимости
— Несмотря на непростое экономическое положение, строительные компании и агентства недвижимости развиваются, появляются новые игроки на рынке. Думаю, всем будет интересно узнать, кто в этом году победит в премии и получит золотые ключи 2017 года.
В этом году регламент проведения конкурса немного изменился. Мы идем на встречу компаниям и даем возможность заявиться к участию в премии без оплаты входного билета. Это своеобразное антикризисное предложение, чтобы дать возможность поучаствовать максимально большому количеству компаний. Голосование будет состоять из двух этапов — народного и профессионального. Сначала, по традиции, за номинантов будут голосовать пользователи. В результате пользовательского голосования в каждой номинации останется по 3 финалиста. Далее в установленные сроки пройдет голосование профессионалов рынка недвижимости. Список профессионалов рынка недвижимости формируется по рекомендации Белорусской ассоциации «Недвижимость». Далее, Экспертный совет премии подведет итог профессионального голосования и определит победителей. В спорных ситуациях будет проходить голосование членов Экспертного совета.
За последние два года многое изменилось на рынке недвижимости, посещаемость организатора премии, портала Realt.by, увеличилось почти до 500 тыс. уникальных посетителей в месяц (
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— Как Председатель Экспертного совета конкурса хочу сказать, что мы будем максимально объективны. Процесс голосования будет прозрачным, все будет освещаться в прессе. В такое сложное время — участие в конкурсе очень важно. Так как вход на конкурс в этом году бесплатный, то это прекрасная возможность доказать себе и коллегам, что вы лучшие на рынке, что вы чего-то стоите — это главная причина принять участие в конкурсе, — высказался Председатель экспертного совета премии RealtGoldenKey 2017 — Дмитрий Хомич, главный редактор газеты «Недвижимость Беларуси».
Церемония награждения конкурса будет проведена во Дворце Республики 15 июня. В торжественной обстановке победители получат свои золотые ключи. Свое мнение по поводу участия в премии высказал Николай Простолупов, Председатель Белорусской ассоциации «Недвижимость»:
— Белорусская ассоциация «Недвижимость» с самого начала активно поддерживает конкурс Realt Golden Key. Я считаю, что проведение профессиональных конкурсов в первую очередь способствуют улучшению качества работы компаний и повышает имидж участников.
Премия RealtGoldenKey 2015 была ознаменована лозунгом: «Сдвинем рынок недвижимости вместе». Вначале в переносном смысле, а потом в буквальном. Кирилл Шимко, белорусский богатырь, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса
В этом году премия пройдет под девизом: «Недвижимость, как музыка — меняет мир».
Благотворительность заявлена в качестве генеральной идеи проведения премии в 2017 году. Партнером Realt Golden Key 2017 стал Международный благотворительный фонд «Фонда Юрия Розума в СНГ и ЕС». Организаторы решили направить всю прибыль на поддержку музыкально одаренных детей Беларуси, стипендиатов Фонда Юрия Розума, в том числе детей с ограниченными возможностями.
А победители и партнеры премии получат приглашения на Международный благотворительный музыкальный гала-вечер "РОЗУМ-КЛУБ", где пройдет концерт стипендиатов фонда.
— Международному фонду народного артиста России Юрия Розума очень приятно быть партнером и благополучателем премии. Надеюсь, что и помощь в рамках премии укрепит финансовую основу нашей организации, позволит нам успешно работать, развиваться и реализовывать благотворительные проекты на территории Беларуси.
Я бы хотела выразить огромную благодарность порталу Realt.by и лично Александру Мартыненко за поддержку фонда, ведь портал стал нашим генеральным партнером в 2017 году.
Основная деятельность фонда — это помощь и поддержка творчески одаренным детям, которых мы отбираем посредством ежегодного конкурса прослушивания. Среди них есть дети с ограниченными возможностями. Фонд существую 10 лет в России, и второй год в Беларуси. Основная программа фонда — это стипендиальная программа, предполагающая выплату ежемесячной материальной помощи стипендиатам фонда, — рассказала Анастасия Лебедева, заместитель председателя Правления международного благотворительного фонда Юрия Розума в СНГ и ЕС.
Во время презентации RealtGoldenKey 2017 гости и спонсоры премии насладились виртуозным исполнением музыкальных произведений от стипендиатов фонда Юрия Розума: Елизаветы Лесун (виолончель), Богдана Горковенко (гитара), Шанталь Бунятовой (вокал), Александры Арбузовой (скрипка) и смогли оценить, насколько белорусские дети талантливые и одаренные.
Примечательно, что лицом RealtGoldenKey 2017 стала юная, двенадцатилетняя скрипачка, лауреат международных конкурсов, Александра Арбузова.
Прием заявок на для участия в премии стартует с 20 февраля на
В этом году в конкурсе заявлено 11 номинаций для агентств недвижимости, 12 номинаций для строительных компаний. Также в рамках премии будет определена «Персона года. Девелопер», Специалист года. Агент 2017» и «Специалист года. Риэлтер 2017».
Для проведения широкой рекламной кампании и привлечения большого количества участников народного голосования уже подключилось 17 информационных партнеров премии.
У вас еще есть возможность стать партнером премии RealtGoldenKey 2017. Для этого напишите на адрес
Фото: Феликс Сиваков
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Стартует самое ожидаемое, масштабное и красивое мероприятие белорусского рынка недвижимости. В Минске прошла презентация профессиональной премии Realt Golden Key 2017!
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