



— Несмотря на непростое экономическое положение, строительные компании и агентства недвижимости развиваются, появляются новые игроки на рынке. Думаю, всем будет интересно узнать, кто в этом году победит в премии и получит золотые ключи 2017 года.

В этом году регламент проведения конкурса немного изменился. Мы идем на встречу компаниям и даем возможность заявиться к участию в премии без оплаты входного билета. Это своеобразное антикризисное предложение, чтобы дать возможность поучаствовать максимально большому количеству компаний. Голосование будет состоять из двух этапов — народного и профессионального. Сначала, по традиции, за номинантов будут голосовать пользователи. В результате пользовательского голосования в каждой номинации останется по 3 финалиста. Далее в установленные сроки пройдет голосование профессионалов рынка недвижимости. Список профессионалов рынка недвижимости формируется по рекомендации Белорусской ассоциации «Недвижимость». Далее, Экспертный совет премии подведет итог профессионального голосования и определит победителей. В спорных ситуациях будет проходить голосование членов Экспертного совета.